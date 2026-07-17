Marina Lobo cuenta cómo está realmente Quequé tras su detención: "Quieren hacer un castigo ejemplarizante contra Héctor de Miguel pero no contra Vito Quiles"

La detención de Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha caído como una losa en la opinión pública. O en una parte de ella. El cómico fue arrestado el pasado miércoles por la noche por la Policía Nacional en Salamanca por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

En Malas Lenguas han hablado con la también humorista y escritora Marina Lobo, colaboradora de algunos programas de Quequé, que ha contado cómo se encuentra el cómico tras pasar una noche en el calabozo.

Lobo ha contado que ha hablado con él y con su entorno y que está bien: "Ya le conoces, ya sabes que es un señor salmantino y él aunque esté mal va a decir que está bien siempre. Va un poco en su carácter".

"Lo que sí está es preocupado por esta muestra de poder, que al fin y al cabo es lo que ha sido. Como al final buscan hacerlo delante de todo el mundo y darle algo ejemplarizante. Quieren hacer un castigo ejemplarizante contra Héctor de Miguel pero no contra Vito Quiles", ha añadido.

La humorista ha comentado también que Quequé tiene "una sensación muy fea" que es: "¿Quién nos protege?". Es decir, "qué ocurre cuando estamos viendo que ciertos sectores de extrema derecha, a través de un brazo judicial y político y policial, están metiendo la quinta marcha y hay algunos gobiernos que van en primera y con el freno de mano echado".

"Qué se va a esperar que pase para ponerle un fin a todo esto, para que no puedan ocurrir estas cosas", ha sentenciado.

Sobre si sabe por qué ha sido la detención y cómo fue, Lobo ha explicado que le ha llegado que se le detiene cuando está tomando algo en una terraza y que pasa toda la noche en el calabozo sin saber a qué responde la detención "lo cual es para es echarse las manos a la cabeza".