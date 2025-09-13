"¿Quién trabaja más horas, un chino o un español?": la respuesta que da un chino no se la espera nadie

El creador de contenido y empresario chino Alejandro Zuhang (@Aleeejandro_fit) ha respondido a una pregunta durante su entrevista en @sisifo_podcast que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

"¿Quién trabaja más horas, un trabajador chino o un trabajador español?", le ha preguntado el entrevistador al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 4,2 millones de visualizaciones, los 195.000 'me gustas' y los más de 2.400 comentarios.

"Español. No te rías. Un español por ley trabaja 40 horas, pero ahí en China no hay ley. O sea, en el contrato no pone cuántas horas tiene que trabajar. Puedes trabajar 50 o puedes trabajar 20", ha comenzado exponiendo Zuhang.

"El que termina antes se va a su casa y a lo mejor puede coger cinco días de vacaciones porque los primeros dos días de la semana ha terminado todo su trabajo", ha explicado el empresario.

"Pero aquí es imposible. Tú nunca verás a un chino en el trabajo que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza, para fumarse cuatro cigarros... Un chino es capaz de tirarse, si hace falta, 14 horas seguidas trabajando para terminar todas las tareas que tiene", ha asegurado el influencer.

"Pero aquí es diferente, o sea, aquí tienes que trabajar de lunes a viernes, ocho horas todos los días. Yo voy a trabajo, hago un poco así por encima... Si no me da tiempo, lo termino mañana. Total, me quedan otras 8 horas. Ahí, si lo terminas, te vas a tu casa", ha concluido el empresario.

"En España si te dan trabajo para 8 horas y tú lo haces en cinco para salir antes, el próximo día te darán aún más trabajo, para que salgas a tu hora"; "Esto me suena a cuento chino", han comentado algunos usuarios.

"Trabajo por objetivos. Lo más lógico y productivo. El problema es la mentalidad empresarial de que cuanto más tiempo te tengan a mano, más pueden exprimirte", ha añadido otro internauta, alabando el sistema chino.