Hasta Tamara Falcó tiene algo que decirle a Ayuso tras su última ocurrencia: "No se entiende"

Como cada jueves, en El Hormiguero han tenido su ya clásica tertulia de actualidad política donde participan Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

En esta ocasión han hablado de la última ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso de conceder la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a la Estados Unidos de Donald Trump por ser "el faro del mundo libre".

"No sé si Isabel Díaz Ayuso no ve las noticias y no está viendo la caza de inmigrantes", ha dicho primero Pablo Motos. Después, Pardo ha añadido contexto a las palabras de Motos y ha explicado que la dirigente del PP de Madrid da esta medalla también "por su respeto a los hispanos".

Coinciden en que no es el momento

Todo esto, como ha recordado Pardo, "cuando están persiguiendo por la calle a los inmigrantes la Policía de Inmigración de Trump con unos métodos muy violentos": "Creo que Ayuso es muy provocadora. Le encanta provocar pero lo que termina ocurriendo es que siempre está en medio. Da igual el tema que ella tiene que salir por algún sitio".

Para la presentadora de Más Vale Tarde "es una medalla de lo más inoportuna": "Estas medallas de oro internacionales de la Comunidad de Madrid deberían ser algo institucional, no partidista. Representan a la Comunidad de Madrid. Igual que la anterior se la dio a Javier Milei cuando estaba en pleno conflicto diplomático con el Gobierno español pues me parece una provocación".

"Es que no se entiende", ha dicho de fondo Tamara Falcó. Para Juan del Val esto puede ser una estrategia para atraer al votante de Vox: "EEUU es una democracia con unos valores similares a Europa pero no es el momento. El momento tiene que ver con la provocación".

Por último, Tamara Falcó ha añadido que le gustaría que se lo dieran a gente que hiciera algo por Madrid: "Como por ejemplo. La escultura esta de Plensa que es maravillosa que está en mitad de la Plaza de Colón. Viene de una colección privada. Gente que hace algo por Madrid".