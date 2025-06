Pablo Motos pone los puntos sobre las íes a los pocos minutos de entrar Melody a 'El Hormiguero' 

Melody ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La representante española de Eurovisión ha concedido su primera entrevista después del festival a Pablo Motos, algo que ya fue polémico en su momento por no haber ido primero a La Revuelta, que es de TVE.

La cantante ha entrado al plató interpretando Esa Diva y Apagón, sus dos temas más actuales. El primero lo ha hecho en un columpio, tal y como ella quería hacerlo en Eurovisión.

Nada más empezar la entrevista, Pablo Motos ha querido poner los puntos sobre las íes: "Vienes aquí sin cobrar nada de nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo".

"Y he dicho que no", ha añadido ella. El presentador ha contado que desde hace unos años los representantes españoles de Eurovisión van al programa, mediante el permiso de TVE, algo que no ha ocurrido este año: "Pedimos traer a Melody y RTVE nos la bloqueó desde el principio. Ha venido una vez que ha terminado el contrato".

Acudió Blanca Paloma, Chanel y Nebulossa, aunque lo pidió TVE, no fue al programa de Pablo Motos porque no se veían capaces de soportar la presión de lo que suponía ir El Hormiguero después de pasar por Eurovisión.

Durante la entrevista ha vuelto a negar que haya recibido ningún dinero por parte del programa de Pablo Motos —se llegó a hablar de 150.000 euros por la entrevista en Mediaset— y ha bromeado sobre su puesto, tercera por la cola.