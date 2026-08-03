Ceuta entra en una semana decisiva: Europa se moviliza mientras España intenta recuperar el control de la mayor crisis migratoria en años

Después de varios días de imágenes inéditas, miles de personas lanzándose al mar, una presión constante sobre la frontera y una crisis humanitaria que ha dejado decenas de fallecidos, Ceuta encara una semana que puede marcar un antes y un después.

El foco ya no está únicamente en contener la llegada de migrantes o devolver cierta normalidad a la ciudad autónoma. La dimensión que ha adquirido la crisis ha obligado a dar el salto al plano europeo, así que este martes, los ministros del Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria para analizar una situación que ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la UE y que ya ha provocado un fuerte choque diplomático entre España e Italia.

El Gobierno de Pedro Sánchez llega a esa cita intentando demostrar que la situación empieza a estabilizarse sobre el terreno, aunque la presión continúa siendo muy elevada y nadie da por cerrada una crisis que ya se considera la mayor vivida en la frontera sur española desde el episodio de Ceuta de 2021.

Una crisis sin precedentes

Las cifras ayudan a entender la magnitud de lo ocurrido: Marruecos reconoció este domingo por primera vez que unas 40.000 personas llegaron hasta la frontera de Ceuta durante los últimos días y otras 1.135 lo hicieron hacia Melilla, una movilización humana de enorme dimensión que ha desbordado tanto a las autoridades marroquíes como a las españolas.

Rabat también admitió 11 fallecidos en territorio marroquí, diez de ellos ahogados, un balance que, sumado a las víctimas contabilizadas por España, sitúa la cifra total de muertos cerca de la centena.

Además, miles de personas consiguieron acceder a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal o lanzándose al mar con flotadores improvisados, mientras otras muchas permanecen todavía en las inmediaciones de Castillejos (Fnideq), a escasos kilómetros de la frontera española, esperando una nueva oportunidad para cruzar.

El Ministerio del Interior marroquí atribuyó esta movilización masiva a varios factores simultáneos: la difusión de bulos en redes sociales, la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas y las interpretaciones erróneas sobre la normativa española, que llevaron a muchos jóvenes a creer que era posible entrar fácilmente en Europa sin consecuencias.

El desafío continúa

Aunque el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes ha conseguido reducir el ritmo de las entradas respecto a los momentos más críticos del fin de semana, la situación sigue siendo extremadamente delicada.

España mantiene reforzados los dispositivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército en Ceuta y Melilla, mientras continúan las identificaciones y las devoluciones de quienes accedieron irregularmente.

Al otro lado de la frontera, sin embargo, todavía permanecen miles de personas concentradas, muchas de ellas convencidas de que aún existe una posibilidad de llegar a territorio español.

El Ejecutivo insiste en que la crisis se desencadenó tras la interpretación que las redes de tráfico hicieron de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, un mensaje que, amplificado por las redes sociales, acabó generando un efecto llamada de enormes dimensiones.

Mientras tanto, Marruecos mantiene que sigue colaborando con España y que continuará siendo un "socio fiable y responsable" en la gestión migratoria, al tiempo que insiste en que lo ocurrido no responde a una estrategia deliberada de Rabat.

La tensión también crece dentro de Ceuta

El impacto de la crisis ya se deja sentir en la propia ciudad autónoma.

Este domingo por la noche, más de 400 personas se concentraron frente a la Delegación del Gobierno para protestar contra lo que califican como una "invasión". Bajo lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" o "Menos excusas y más acción", los asistentes reclamaron un mayor refuerzo policial y exigieron responsabilidades políticas al Gobierno central.

La protesta evidenció el creciente nerviosismo de una ciudad que lleva días viviendo una situación absolutamente excepcional y donde la presencia permanente de fuerzas de seguridad se ha convertido ya en parte del paisaje cotidiano.

Europa toma cartas en el asunto

La dimensión internacional del episodio ha ido creciendo con el paso de las horas.

La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE prevista para este martes servirá para analizar la respuesta comunitaria ante una crisis que muchos gobiernos consideran un problema europeo y no exclusivamente español.

El debate llega, además, después del fuerte enfrentamiento diplomático entre Madrid y Roma, provocado por las declaraciones de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quienes llegaron a plantear la posibilidad de suspender temporalmente Schengen con España y vincularon erróneamente la avalancha migratoria con el proceso español de regularización extraordinaria de inmigrantes.

El Gobierno respondió convocando al embajador italiano y acusando a Roma de utilizar la crisis con fines de política interna.

Una semana clave

Las próximas horas serán determinantes para comprobar si la presión migratoria empieza realmente a remitir o si, por el contrario, el flujo continúa alimentado por los rumores y las mafias que operan al otro lado de la frontera.

Con miles de personas todavía concentradas en el norte de Marruecos, una situación humanitaria muy delicada, decenas de víctimas mortales y la política europea ya plenamente implicada, Ceuta afronta una semana decisiva.

Lo que ocurra a partir de ahora no solo marcará el futuro inmediato de la ciudad autónoma. También puede condicionar la política migratoria española y europea durante los próximos meses y redefinir la relación entre Madrid, Rabat y sus socios comunitarios.