La actriz Melani Olivares se harta tras los comentarios que está recibiendo y provoca un montón de aplausos: "Tengo un cabreo... y no me suelo cabrear"

La actriz Melani Olivares ha estallado en indignación en Instagram tras varios meses de recibir mensajes que ha calificado de "agresivos" y "espantosos" en los que algunos usuarios hacen referencia a un supuesto deterioro físico.

"Tengo un cabreo, y no me suelo cabrear porque me levanto muy simpática siempre, pero me voy encontrando gente y me pone bastante de mal humor. No puedo entender el catetismo absoluto de algunas personas", empieza diciendo visiblemente indignada en un vídeo subido a la misma red socia.

"Llevo un par de meses recibiendo unos mensajes... de un agresivo, tan espantosos, que sobre todo dice tanto del que lo está mandando. No de mí, que nunca contesto a esas cosas, pero ya me está tocando lo que viene siendo la parte genital", señala.

¿Qué hay de malo en que te salgan arrugas?

"A esas personas tan preocupadas por lo que me pasa, porque me ven mal, me ven ajada, contarles una cosa: ¿no os dais cuenta realmente de que os vais a hacer mayores también? ¿Qué hay de malo en que te salgan arrugas? ¡Si eso es vida, chicas, chicos! Que se te caigan las tetas forma parte del proceso, de la vida, de la vida que no vivís porque estáis viendo cómo viven los demás, y estáis en vuestra casa en un sofá tocando el toto y tocándoselo a los demás", se queja.

Olivares pone el foco en que "la vida pasa para todos" y "la puedes pasar en un sofá sentado haciendo de ameba o puedes vivirla": "Yo he decidido vivir la vida, no me meto con nadie, curro como una loca, últimamente también. Porque según vosotros llevo sin rodar... es todo tan flipante".

Una oleada de apoyo

Esas palabras han provocado el aplauso generalizado de cientos de usuarios, entre los que hay varios rostros conocidos. Por ejemplo, el actor Dani Rovira ha respondido: "Yo te como la cara! Te adoro".

La también actriz Inma Cuesta ha escrito: "Melani, olé tú y tu sabiduría". Y el músico Pablo Alborán, en la misma línea: "Ofu…. El tiempo pasa aún más rápido para el que vive enganchado al móvil, tranquila. Te quiero preciosa".