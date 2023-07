La sonada respuesta de Rauw Alejandro a un hilo de Twitter sobre él y Rosalía que nadie vio venir

Rauw Alejandro y Rosalía son dos de los nombres propios del año tanto musical como amorosamente hablando. La pareja ha anunciado en dos comunicados por separado que han roto su relación después de casi tres años y una boda a la vista.

El primero en pronunciarse fue el cantante de Puerto Rico el miércoles por la noche en un extenso comunicado donde explicó que no hay terceras personas, como se había especulado, y que nunca pensó que tendría que dar explicaciones acerca de su vida privada.

Más escueta ha sido Rosalía. La arista catalana se ha pronunciado en Instagram en un corto texto que dice: "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".

Este mensaje no ha calado en los fans de la cantante catalana, que han especulado sobre el comunicado de Rauw Alejandro y han afirmado que las fechas no coinciden. Algo que ha enfadado al cantante, que no ha dudado en responder en Twitter a los que dudan de su palabra.

"Wow los mas que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente", ha empezado diciendo en respuesta a un hilo que lleva un alcance de más de ocho millones de personas.

Y ha finalizado: "Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas. Ya felices?? Pueden dejarnos en paz??".