Dice que hacer turno de cierre y abrir al día siguiente es algo normal porque se hace mucho y un camarero arrasa con la réplica perfecta
Dice que hacer turno de cierre y abrir al día siguiente es algo normal porque se hace mucho y un camarero arrasa con la réplica perfecta

Juan De Codina
Jesús Soriano, alias 'Soycamarero', responde a un camarero.
Jesús Soriano, alias 'Soycamarero', responde a un camarero.

El hostelero Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soycamarero por su activismo en favor de los derechos laborales de los empleados de hostelería y por contar las historias que se viven delante y detrás de la barra, ha arrasado con su respuesta a un hombre que asegura que cerrar el turno de un bar y abrirlo al día siguiente forma parte de la hostelería.

Este hombre, @grifo_grifado, es creador de contenido muy popular, acumulando más de 250.000 seguidores tan solo en TikTok, ha probado muchísimos "curros" en España. En un vídeo respondiendo un comentario de un usuario, aseguraba que es algo que ha visto muchas veces.

"He currado de friegaplatos, Burger King, McDonald's, bar, restaurante, y en muchos de ellos, abres y cierras, cierras y abres, riegas, limpias, sirves... De hecho, en el extranjero llegué a tener no un turno partido, sino tres. Se llama hostelería. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que tome seis meses de hostelería, saboreas el barro y ya puedes contra todo", ha expresado.

La réplica perfecta e inapelable

Soriano, que no ha dudado en contestar a estas palabras, lo tiene muy claro: "No, a esto no se le llama hostelería, a esto se le llama explotación laboral". Lo primero que ha defendido es que si una persona lo ha visto muchas veces, no significa que esté bien o que sea "menos ilegal".

"Vamos a intentar dejar de normalizar o de romantizar lo que es la precariedad y explotación laboral con la hostelería, cosas como que todo el mundo tiene que trabajar seis meses en la hostelería para bajar al barro, como si ese sector fuera lo peor, para luego poder aguantar cualquier cosa", ha rezado.

Para Soycamarero, esto solo provoca que se denigre y se cree mala fama que ya de por sí tiene por los que ha llamado "mal empresarios", que hacen sus negocios "viables solo a través de la reputación laboral porque no pueden hacerlo de otra manera".

La mala hostelería

Es lo que ha llamado "mala hostelería", pero aun así defiende la existencia de la hostelería "de verdad", que no es otra cosa de aquellos empresarios que tienen bares y restaurantes y tienen a sus empleados "conforme tocan", provocando que los empleados también estén muy contentos con su trabajo.

"Esto puede ser un trabajo con vocación duradera y profesional, un trabajo de verdad, bien digno", ha añadido. Entiende que haya gente que tenga que entrar de lleno en trabajos con explotación laboral hasta que encuentre algo mejor, pero ha pedido no normalizar este tipo de ejercicios que por mucho que se hayan visto, no significa que estén bien.

