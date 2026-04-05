Se ponen a tocar el tambor en un restaurante "por Semana Santa" y acaban echándoles por insultar a otros clientes

Los ruidos pueden arruinar una experiencia más que agradable en un restaurante. Las causas de estos sonidos molestos pueden ser muchas y muy variadas, y en función de su origen, las soluciones que se pueden adoptar también pueden variar.

Un cliente de un restaurante se ha quejado de que les echaron porque "los niños estaban tocando el tambor en Semana Santa". Así se ha descrito la situación en una reseña compartida por la cuenta @SoyCamarero.

Para este cliente, que les echaran del restaurante es inaceptable porque "en el bar hay música y el ruido de la gente". Además, aprovecha para describir el trato de los propietarios del restaurante como "lamentable".

"Después de una hora consecutiva"

Como era de esperar, la contestación del propietario del restaurante ha llegado de forma rápida y directa. "Después de una hora consecutiva con el ruido de tres niños tocando tambores en el interior e innumerables quejas del resto de clientes...", se puede leer en la réplica.

"Les pedimos educadamente y sin falta de respeto que por favor pararan, obteniendo como única respuesta el incentivo de los padres a los niños para que siguieran tocando además con más intensidad", prosigue el propietario de este restaurante.

Asimismo, cuenta que obtuvieron "quejas directas de más clientes y ustedes respondieron con insultos que hemos decidido obviar y no reproducir". La cosa no acaba aquí, porque el dueño del establecimiento le manda un recado al final.

"Los niños son bienvenidos siempre y cuando vengan acompañados de adultos con educación", explica el dueño, que con estas palabras trata de dejar muy clara su postura frente al cliente.