Recibe este mensaje de su hermana y llega a esta conclusión de la razón por la que no es el padrino

El usuario de TikTok @jimmyelektron, que tiene más de 400.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado un vídeo para contar los motivos por los que no lo han hecho sus hermanas padrino de sus sobrinos.

"Acabo de descubrir por qué ninguna de mis hermanas quieren que sea el padrino de sus hijos", explica.

"Hace unos meses recibí este mensaje de mi hermana en el que nos contaba básicamente que su nueva hija iba a tener dos madrinas en vez de un padrino y una madrina, me sentó u n poco raro porque, si bien es cierto que mi hermana puede tomar la decisión que quiera, siguiendo el hilo lógico familiar que hemos seguido hasta ahora, todos mis hermanos y hermanas son padrinos o madrinas de alguno de sus hijos y, justo cuando me toca a mí y, elige dos madrinas", asegura.

"Es sospechoso. Fui a preguntar a mi madre y me dijo que es decisión de mi hermana y que no puede entrar y tras comentarle que era un poco raro me dijo si me había visto y si me consideraba un modelo a seguir", prosigue.

Esas palabras de su madre le parecieron demasiado sinceras y se puso a reflexionar: "Me di cuenta de que aquí no voy a ser ni padre ni padrino porque, además de que nadie me hace padrino, soy gay".

"Estaba viendo mis propios vídeos en el móvil y me encuentro con lo que dije hace años de Lucía, el nombre de mi sobrina", señala, antes de reproducir el vídeo. En él se grabó diciendo que "las Lucías no tienen muchas luces, son irrelevantes en todos los grupos de amigos".

"Mi hermana lo debió de ver y no ha querido que fuera el padrino de su hija, ahora he tenido una nueva sobrina que se llama Julia y tampoco lo soy. Curiosamente me ha confesado que no le gustó nada lo que vio en un vídeo que decía que una Julia será julianta y juntos somos el Team Rocket", sentencia.

Finalmente, acaba dando esta conclusión: "Tengo que bloquear a mi familia de las redes sociales y a partir de ahora seré el tio que les enseñe las palabras prohibidas".