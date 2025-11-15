Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recibe un premio Lola Gaos y le hace este comentario a la cara al presidente de la televisión pública valenciana
Recibe un premio Lola Gaos y le hace este comentario a la cara al presidente de la televisión pública valenciana

El ganador del mejor largometraje documental en los Premios Lola Gaos, Ignacio Estrella, quien obtuvo el galardón por su obra 'Equipo Crónica. Arte de trinchera', dio un discurso este viernes en el escenario del Auditorio de la Música de Alicante tras recibir el premio que se ganó un gran aplauso por parte del público. 

"Muchimas gracias a todos los académicos. Es un honor poder recoger este premio por un documental, no solo de que vamos a hacer documentales, es hace muchos años. Empezamos haciendo documentales de arte, documentales que no molestaban a nadie, hasta que decidimos que no podíamos seguir haciendo documentales que no molesten a nadie", afirmó en el inicio de su alegato. 

Ignacio ha continuado hablando del miedo que muchos tienen a hablar, motivo por el que cree que es necesario que hay que empezar a decir la verdad. "Parece que esto vaya muy bien, que todo sea muy bonito, pero hay mucho miedo de hablar, hay mucho miedo de quejarse de decir cosas que son verdades. Y entonces yo creo que hay que decir verdades", asegura. 

En mitad de su discurso, el cineasta se ha querido dirigir al director general de A' Punt, quien se encontraba entre los asistentes. "El año pasado presentamos cuatro proyectos y no compraron ninguno, proyectos subvencionados por la Generalitat Valenciana, con otras ayudas públicas, la semana que viene mandaré otros cuatro a ver si le gustan más".

"Solamente quería decirle al director de la televisión pública valenciana que si se ha quedado a gusto con la corrida", le dijo, en referencia a la emisión en la cadena de la corrida de toros mientras miles de personas protestaban contra Mazón un año después de la DANA, obteniendo el aplauso inmediato de los asistentes. "Una corrida del 97. Gracias a todos", ha sentenciado finalmente, despidiéndose entre una nueva ovación. 

El momento ha sido compartido en la red social 'X (antes conocido como Twitter) por el usuario @josevico4 quien le ha querido dar las "gracias" por sus palabras, y ya lleva más de 100.000 reproducciones y 3.000 'me gusta'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
