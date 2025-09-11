Recuperan estos dos minutos de Joaquín Reyes sobre la censura tras el lío con Mariló Montero en 'La Revuelta'

La entrevista del pasado martes de La Revuelta a Mariló Montero fue una de las más comentadas, hasta el punto de que varios días después siguen surgiendo reacciones. La que fue presentadora de TVE por las mañanas aseguró frente a Broncano—y en una cadena pública— que ya no se puede decir nada.

"Debemos defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana. El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo... Y tendría que serlo", expresó.

Ahora han recuperado dos minutos del actor Joaquín Reyes durante su espectáculo en 2024, ¿Quién ríe el último?, en el que habla de la censura de una forma que bien podría servir de lección actualmente para la propia Mariló Montero. "No comparto la reflexión que dice que ya no te puedes reír de nada", comenzó diciendo, mientras que el presentador de televisión, Arturo Valls, le daba la razón.

La frase "ya no se puede decir nada" se puede aplicar a la comedia, en la que muchos piensan que ya no se pueden hacer según qué tipo de chistes, como los que hablan de las minorías. "Las personas que dicen que no te puedes reír de nada, resulta que están trabajando en el humor. No se puede decir una cosa y la contraria. La gente valora el humor, pero lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica, antes no", defendió Reyes.

La diferencia, tal y como apuntó el cómico, es que antes "nadie tenía la posibilidad de criticar una broma", pero ahora sí. De hecho, recalcó que los cómicos no suelen asumir bien la crítica. "Muchas veces dicen 'me censuran', no, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder, la gente te critica la broma", defendió.

Puso de ejemplo a la antigua La Resistencia, en Movistar Plus+, ahora conocida como La Revuelta, en TVE. "Es un programa muy libre, ¿cómo puede ser que exista si estamos diciendo que no te puedes reír de nada? La Resistencia se ríe de muchas cosas, fuerza los límites, y ahí está", describió.

"Aquí no se cancela a nadie, la cancelación es mala prensa, incluso cuando ha tenido polémicas gordas, esa persona ha pasado un tiempo y ha seguido trabajando", ha añadido. Como ejemplo ha puesto a Miguel Bosé y no deja puntada sin hilo: "Que en este momento de su vida—hace un año de estas declaraciones— dice unas majaderías impresionantes, unas chorradas que son grandísimas, las dice en programas de máxima audiencia y dice que no puede hablar, macho".