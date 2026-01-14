Una española alucina con lo que hacen los repartidores en Irlanda y ya no quiere volver: "En España es siempre distinto"

Vivir en Irlanda tiene su aquel: que si el cielo siempre está encapotado, que si tomar una pinta de cerveza Guinness es una religión... sin embargo, lo que ha dejado a cuadros a la joven española Clàudia Bisbal no tiene nada que ver con la meteorología o con el alcohol. Esta valenciana, que en redes sociales se define como una "española intentando ser Irish", ha subido un vídeo a TikTok donde explica cómo ha alucinado con lo que acaba de ver en una calle irlandesa: un paquete abandonado en la puerta de una casa, a la vista de todo el mundo y sin la presencia de un alma en casa para recogerlo.

"Acabo de ver cómo un repartidor dejaba un paquete en la puerta", cuenta mientras se le ve paseando por un barrio de esos en los que parece que nunca pasa nada, pero parece la viva imagen de la tranquilidad y el escenario perfecto para grabar una película de Kenneth Branagh o una comedia costumbrista de Stephen Frears. Para ella, lo que acaba de ver no es una anécdota ni un despiste del mensajero, para Clàudia es otro nivel de civismo: "Es el grado de respeto, seguridad y educación que hay en este país".

Porque lo que en cualquier ciudad de España puede sonar a deporte de riesgo y toda una invitación a la "desaparición" del paquete, en Irlanda es lo más normal del mundo. Porque mientras Clàudia pasea por el barrio, entre jardines en los que aún se ve la decoración de Navidad, la joven española explica que todo se debe a los valores: "Es el grado de respeto, seguridad y educación que hay en este país".

Y claro, las comparaciones son odiosas. Porque mientras los mensajeros de Irlanda no se andan con rodeos -"Llaman, te dejan el paquete y, aunque no estés, ahí se queda"-, según la joven, con los repartidores "en España es siempre distinto: 'pues ya volveremos', 'te lo dejamos en un punto', no sé qué, no sé cuántos", cuenta la tiktoker valenciana.

Clàudia, no obstante, tiene claro porqué pasa esto en Irlanda y no en España: la diferencia no está en la empresa de mensajería, sino en la educación que tiene la gente. "Es un claro ejemplo de que la cultura permite que se haga eso, porque aquí nadie robará el paquete", dice la joven tiktoker mientras sigue paseando por el barrio disfrutando de un rayito del sol del invierno irlandés, bien abrigada con su plumífero, antes de cerrar el vídeo.

"Me encanta, la verdad, la cultura que se transmite y que se vive aquí", sentencia. Es que con este panorama, lo de volver a España para pelearse con las empresas de mensajería que no avisan del envío de un paquete va a tener que esperar.