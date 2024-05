Rescata la mítica respuesta que dio cuando le dijeron indirectamente que salía mal en las fotos de carnet

En mayo del 2020, el tuitero Álex Chiner le robó el protagonismo por unas horas al coronavirus. Mientras toda España estaba inmersa en las fases de la desescalada para decir adiós al confinamiento, este joven se convirtió por un día en uno de los temas de conversación de X, la antigua Twitter.

Chiner decidió publicar las fotos que se había hecho de carnet en su perfil de Instagram y la respuesta que le dio una persona, así como su posterior contestación, hicieron las delicias de la gente.

El joven subió dos fotos suyas a su red social cuando recibió junto al emoticono de llorar de risa la siguiente respuesta: "Yo también salgo horrible". La reacción de Chiner no pudo ser más tajante: "Yo no".

Ahora, cuatro años más tarde, el joven ha vuelto a compartir ese tuit después de que se hiciera fotos para renovarse el DNI: "Me acabo de hacer la foto para renovar el DNI y no he podido evitar recordar esto".

Si en su día el tuit llegó a coleccionar más de 78.000 me gusta, ahora se ha vuelto a hacer viral, aunque está lejos de esas cifras. De momento, lleva 600.000 reproducciones para 11.000 me gusta.