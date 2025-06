Reservan mesa para 18, van 15 y atención a lo que hace el restaurante: puede sentar precedente

La decisión que ha tomado un restaurante con un grupo que había hecho una reserva para 18 personas ha provocado un debate en X (antes Twitter) sobre si la decisión del local es acertada o no.

Uno de los comensales se quejó en una reseña de Google de que reservaron para 18 pero faltaron tres personas y el restaurante les cobró los tres menús restantes "pero esa comida y bebida no estaba ni en la mesa ni nos la dieron posteriormente".

"Sin previo aviso, nos cobraron el menú de 3 personas que faltaron pero esa comida y bebida no estaba ni en la mesa ni nos la dieron posteriormente. Me ha parecido un engaño y no volveré. Me parecería legítimo si hubieran avisado pero no fue el caso. Nos quedamos helados", dice concretamente la reseña en Google, de una estrella, la peor de todas.

El restaurante no se ha quedado callado y replica a la reseña: "Helados nos quedamos cuando al sentarse en la mesa vemos que faltan tres personas sin previo aviso. La comida estaba preparada para 18 comensales y solo había 15".

"Toda la comida que había preparada salió de la cocina. Cuando contratas un menú cerrado específico para un evento tiene que hacerse cargo de él. Los 3 postres que faltaban se los pusimos en el centro de la mesa al mismo tiempo que servimos el resto de postres", se defiende el negocio.

Que para zanjar el asunto añade: "Pueden hablar de esto o pueden hablar de lo bien que comió la gente con alergias e intolerancias alimenticias. Basta ya de críticas frívolas y miremos un poco más hacia nosotros como clientes".

La decisión del restaurante ha generado polémica porque, para muchos usuarios de X (antes Twitter), alguien no está contando toda la verdad. "Creo que hubiera estado bien explicar que pondrían en la mesa la comida de los 18. ¿La distribuyeron entre los 15 platos? ¿Salió en bandejas y los comensales se iban sirviendo?", dice una persona.

Otro señala: "Que una de las partes miente, porque dan versiones contradictorias sobre si se sirvió lo de los ausentes. Aunque efectivamente los menús cerrados y acordados hay que pagarlos (y sacarlos), siempre está bien recordarlo en la reserva para que nadie se confunda".