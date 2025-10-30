Resines no la menciona, pero lo que dice de la Puerta del Sol y la DGS podría ser una clarísima indirecta a Ayuso

El actor y productor Antonio Resines, que participó en series como Los Serrano o Aquí Paz y Después Gloria y que carga a sus espaldas con premios como el Goya a Mejor Interpretación Masculina protagonista por La buena estrella, además de un Premio Ondas y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha acudido al programa La Revuelta, presentado por David Broncano, y ha dejado una muy posible indirecta a Ayuso sin necesidad de mencionarla.

Nada más hacer acto de presencia y terminados los aplausos y las presentaciones, Resines ha recordado que tenía antecedentes policiales, pues fue detenido por la policía por "secuestrar en un autobús" al protagonizar una protesta política en la universidad. De hecho, Broncano ha recordado que su padre estuvo en la facultad aquel día e incluso fue una manifestación a favor de Resines.

"Nos metieron en la cárcel, en la DGS. Que por cierto, en la Puerta del Sol estaba la DGS, lo digo por si alguien se acuerda de cómo es la cosa esta", ha pronunciado el actor. Una posible clara indirecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues recurrirá a la declaración del Gobierno a la Real Casa de Correos (sede del gobierno autonómico) como Lugar de Memoria Democrática.

"Yo cobré un poco, me dieron un par de hostias, pero tampoco una cosa... Estuve aguantando", recordó el actor.

El Gobierno declara y Madrid recurre

Desde el pasado 22 de octubre la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, es Lugar de Memoria Democrática. Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto por completo desde el principio y anunció que recurrirá esta decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional.

Según Ayuso, el edificio cuenta con una variada historia y argumentó que no debería identificarse solo con el uso represivo durante la dictadura de Francisco Franco. El edificio, punto central en el control de opositores al régimen, tuvo el nombre de Dirección General de Seguridad.