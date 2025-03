Revilla intenta distinguir las anchoas cántabras en TV3 y este es el resultado

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y expresidente de Catabria, Miguel Ángel Revilla , ha acudido a un programa de TV3 en el que ha probado diferentes anchoas para intentar descubrir cuál era la que tenía procedencia cántabra.

"Te voy a pedir que hagas una cata, a ver si aciertas cuál de estas anchoas es del Cantábrico. Una del Cantábrico, una de l'Escala y una de Portugal. A ver...", le ha indicado el presentador catalán al inicio del reto.

"Salvo que me engañéis...", ha apuntado el expresidente cántabro, seguro de poder adivinar cuál de los productos era de origen cántabro. "¡Esta es de Cantabria!", ha asegurado Revilla tan solo con ver los platos con las anchoas, antes tan siquiera de probarlas.

"Pruébala un momento", le ha pedido el presentador del programa; una indicación a la que el presidente ha accedido sin rechistar y, justo después de probar la citada anchoa, Revilla ha vuelto a afirmar con seguridad: "Esta es de Cantabria".

"No lo tienes claro esto...", le ha dejado caer el catalán, un apunte con el que el expresidente no está nada de acuerdo. "¿Qué no lo tengo claro? Esta no es, eh", ha continuado exponiendo el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.

"¿Por qué esta no?", le ha cuestionado el presentador, a lo que Revilla ha contestado con seguridad: "Porque es muy grandona, muy ancha...". "Oye Miguel Ángel, pruébala...", le ha insistido el presentador.

"¡Esta no es de Cantabria, coño!", ha recalcado con ímpetu el presidente de la región cántabra. "¿Seguro que no?", le ha interpelado el presentador de televisión, una cuestión a la que Revilla ha respondido con un ferviente: "¡Que no!".

"Aquí debajo está el nombre de la procedencia. Ésta es de Portugual", ha revelado el presentador del programa, haciendo referencia al plato que Revilla aseguraba que era de origen cántabro.

"Y esta, efectivamente, es de Cantabria", ha desvelado el presentador, levantando la tapa del plato en el que estaba la anchoa que el expresidente aseguraba que no era cántabra. "No, esta no. De verdad, no", ha señalado Revilla, indignado con el resultado del reto.