Miguel Ángel Revilla se pronuncia tajante sobre el accidente ferroviario de Adamuz: "Entiendo que las familias estén hasta las narices de las explicaciones de los políticos"

El político español y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido (una vez más) el invitado de este inicio de semana en El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, quien le ha preguntado acerca del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 víctimas mortales y cientos de heridos.

Especialmente Motos ha hecho ahínco en lo que deben sentir las familias que, de forma repentina, han perdido a un familiar, amigo o conocido, pues Revilla vivió algo similar al perder a su hermano Jaime en un accidente de coche.

"Estoy en condiciones de decir que entiendo ahora mismo que estén hasta las narices de oír explicaciones de los políticos, que haya una pugna por ver quién hace un funeral para sacar más pecho, unos en Sevilla y otros en Madrid. Esta gente lo que necesita, y lo digo por experiencia, es que les diéramos un abrazo", ha expresado durante el programa.

Revilla y los familiares de las víctimas

"Me encantaría tener tiempo, y aprovecho para decir que si alguna de esas familias vienen por Cantabria, que recibo a la gente dos veces por semana en el partido, darles un apretón fuerte y decirles que tienen que seguir adelante", ha rezado.

Ha asegurado que está en condiciones de decirlo porque estuvo a punto de entrar "en un agujero negro" en el que no veía que su vida tuviera sentido, después de perder a su hermano en un accidente de coche. "Jaime era todo, mi complemento, no podía estar sin estar a mi lado porque sabía que yo tenía carencias", ha recordado con emoción.

"Los días siguientes no quería sanar, decía, yo me imagino a esa gente pensando qué harán sin su hermana, sin su madre, sin su padre. Yo me hice una pregunta que quiero que ahora se hagan también, poniendo a mi hermano Jaime de ejemplo: ¿Qué le hubieran apetecido que yo hiciera, meterme en un agujero negro o seguir hacia adelante?", ha relatado.

"Que tiren palante', y sobre todo, que aquellos que estéis cerca les deis un abrazo de cariño, y no un homenaje de estos. Necesitan gente cerca. Y justicia, y que donde estén los culpables, que paguen", ha rematado.

¿Debería dimitir Óscar Puente? Revilla responde

Preguntado por Pablo Motos sobre si Óscar Puente debería dimitir en caso de que se demuestre que las causas del accidente se deben por un "mantenimiento insuficiente", Revilla es tajante: "Si se demuestra eso, claro. Hay que ir a la cabeza, al responsable. Desde luego, sabemos que hay unos responsables, seguro, que ha habido un fallo, seguro. Se va a saber".

"Lo menos que pueden pedir los familiares es que estos señores, que no han estado a la altura de las circunstancias, que lo paguen. Pero lo importante es estar cerca de ellos, y seguir hacia delante. Su familia, muerta, seguramente estarían deseándolo", ha concluido.