El Ministerio de Transportes cesa al director operativo de Rodalies y un alto responsable de Adif por el caos ferroviario en Cataluña

La crisis sin final a la vista de Rodalies ya tiene sus primeras víctimas políticas. El Ministerio de Transportes ha decidido cesar al director operativo de Renfe-Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades ante el escándalo creciente.

"Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", ha adelantado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE.

El número dos de Puente ha asegurado que estos ceses suponen un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies, así como en la percepción que se tiene de este servicio. Su anuncio llegaba apenas minutos después de una comparecencia de la consejera catalana de Territorio, Silvia Paneque, que también pedía la asunción de responsabilidades por la catarata de deficiencias y problemas en el servicio de Rodalies.

Seis días de constantes problemas y servicios anulados

La crisis abierta en el Cercanías catalán saltó en la noche del martes. Un tren de la línea R4 impactaba contra un muro caído a consecuencias del temporal y en el choque fallecía un maquinista y 37 personas resultaban heridas. Ya entonces los maquinistas habían reclamado la suspensión del servicio de Rodalies ante los problemas derivados de las lluvias.

Tras el mortal accidente, sumado a otras incidencias el martes, Renfe, Adif y la Generalitat acordaron la suspensión del tráfico ferroviario, sin fecha de reapertura u emplazando a numerosas "inspecciones" para garantizar la seguridad de unas infraestructuras que han revelado decenas de problemas.

Desde ese momento, ha sido constante el cruce de informaciones por parte de las autoridades, anunciado reactivaciones y suspensiones del servicio en cuestión de minutos, un caos que se ha vuelto a vivir este lunes, tras casi todo el fin de semanas sin cercanías por nuevas deficiencias detectadas y ante la presión ejercida por los maquinistas.