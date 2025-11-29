Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia y muchos están comentando lo que ha pasado justo después

El actor Richard Gere, ganador del Premio Goya Internacional 2025 y premio de honor de los Premios Sant Jordi 2025, ha sido uno de los grandes protagonistas de este viernes tras acompañar a los niños de la Fundación Aladina en dos eventos en la ciudad de Murcia. Entre ellos, el encendido del gran árbol de Navidad de la ciudad.

Uno de los primeros actos que ha tenido ha sido el de colocar la primera piedra de un nuevo gimnasio que se pondrá en marcha para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), financiado con un millón de euros por la fundación con la que colabora el actor.

El encendido del árbol se ha producido en la Plaza Circular. Allí, el intérprete de películas como Pretty Woman, ha sido recibido por José Ballesta, alcalde de Murcia, y ha pulsado el botón junto a un grupo de niños que reciben tratamiento contra el cáncer para iluminar la céntrica plaza, a rebosar, con la Navidad.

Pero ha habido un momento nada más encender la ciudad con los colores de la Navidad que ha llamado la atención de muchos. Después del alumbrado, todo lo que era luz, decoración y festividad se fue a negro.

Más de una persona ha compartido en la red social X lo que ocurrió segundos después de que Richard Gere presionara el botón con el que Murcia daba la bienvenida a las fechas navideñas.

De un momento a otro, la céntrica plaza murciana se fue a negro. En concreto, se fue la luz de toda la iluminación que se ha colocado para celebrar la Navidad y ha generado decenas y decenas de comentarios alucinando con lo que había pasado. Desde "esto sólo pasa en Murcia" a "lloro" han sido algunas de las reacciones de los usuarios.