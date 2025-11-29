Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia y muchos están comentando lo que ha pasado justo después
Sergio Coto
El actor Richard Gere, ganador del Premio Goya Internacional 2025 y premio de honor de los Premios Sant Jordi 2025, ha sido uno de los grandes protagonistas de este viernes tras acompañar a los niños de la Fundación Aladina en dos eventos en la ciudad de Murcia. Entre ellos, el encendido del gran árbol de Navidad de la ciudad.

Uno de los primeros actos que ha tenido ha sido el de colocar la primera piedra de un nuevo gimnasio que se pondrá en marcha para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), financiado con un millón de euros por la fundación con la que colabora el actor.

El encendido del árbol se ha producido en la Plaza Circular. Allí, el intérprete de películas como Pretty Woman, ha sido recibido por José Ballesta, alcalde de Murcia, y ha pulsado el botón junto a un grupo de niños que reciben tratamiento contra el cáncer para iluminar la céntrica plaza, a rebosar, con la Navidad.

Pero ha habido un momento nada más encender la ciudad con los colores de la Navidad que ha llamado la atención de muchos. Después del alumbrado, todo lo que era luz, decoración y festividad se fue a negro.

Más de una persona ha compartido en la red social X lo que ocurrió segundos después de que Richard Gere presionara el botón con el que Murcia daba la bienvenida a las fechas navideñas.

De un momento a otro, la céntrica plaza murciana se fue a negro. En concreto, se fue la luz de toda la iluminación que se ha colocado para celebrar la Navidad y ha generado decenas y decenas de comentarios alucinando con lo que había pasado. Desde "esto sólo pasa en Murcia" a "lloro" han sido algunas de las reacciones de los usuarios.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 