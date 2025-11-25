Preguntan a Richard Gere qué significa España para él y solo él podía contestar así

El conocido actor estadounidense Richard Gere (76 años), que participó en películas como Oficial y caballero, Pretty Woman, Chicago o Siempre a tu lado, película por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, además de ostentar un Goya Internacional, ha sido preguntado por la prensa sobre qué significa España para él y ha dado una respuesta que solo podía dar él mismo.

Ha sido en el acto de presentación del corto documental Lo que nadie quiere ver, dirigida por Oan Hostench y protagonizada por Richard Gere y su mujer Alejandra Silva, en el que dan voz a las personas sin hogar, con los testimonios de Pepe, Javi, Mamen y Latyr, quienes llevaban décadas sin un hogar.

En un canutazo frente a los medios de comunicación, una de las periodistas presentes qué significa España para Richard: "Al final, tu mujer es de aquí, hemos oído que le gustaría que juraras bandera y todo, esto es maravilloso, Richard, te queremos como español".

Y Richard Gere, sin titubeos, claro y directo, ha respondido "yo soy de Galicia desde la antigüedad", despertando la carcajada de su mujer. Su conexión con España es profundo y se remonta al conocer a Alejandra Silva, con la que se casó en el año 2018 con la que ha tenido dos hijos, comprando, además, una casa en Galicia, la región natal de su mujer.

Su conexión con España

No ha sido la primera vez que Gere ha mostrado su cariño por España. De hecho, tal y como informó la revista ¡Hola!, tanto Gere como Silva visitaron el pasado junio las obras de su nuevo proyecto: una escuela en Madrid, sede de la institución Brewster American Schools.

Un mes antes ya expresó que se iba a quedar en Madrid (en una casa en La Moraleja) por unos años. "Es una ciudad que ha cambiado mucho, con una energía muy especial que ahora mismo sonríe", pronunció.