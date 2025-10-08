Richard Gere se moja como nadie sobre la Flotilla: más de uno debería escuchar lo que dice

Richard Gere, casi español de adopción ya que desde hace unos años vive en Galicia junto a su esposa Alejandra María Silva, ha concedido una entrevista a Vanity Fair donde se ha pronunciado acerca de la Flotilla y de lo que está haciendo Netanyahu como primer ministro de Israel en Gaza.

El actor, que probablemente sea uno de los budistas más famosos del mundo, ha producido una película sobre el Dalai Lama. A raíz de la cinta, la periodista le ha preguntado por todo lo que está ocurriendo en Gaza.

"Si callamos, solo ayudamos a los malos. Si callamos y no hacemos nada —y con 'no hacer nada' también me refiero a no usar nuestra voz—, favorecemos a quienes cometen injusticias", ha afirmado.

"Lo que está sucediendo es una locura. No es solo Netanyahu quien debe irse, quienes siguen permitiendo ciertos actos también deben dejar sus cargos, y además tenemos un presidente en Estados Unidos que, en mi opinión, está haciendo algo malo", ha apostillado sobre Donald Trump.

Sobre la Flotilla, embarcaciones que han ido a repartir ayuda humanitaria a Gaza y donde había numerosos españoles, algunos todavía detenidos por Israel, ha dicho que es "un símbolo importante".

"Lo que pueden aportar —alimentos y medicinas— es poco comparado con la enorme necesidad, pero el símbolo es claro: Palestina e Israel no son lugares aislados, son parte del mundo, y el mundo se preocupa por ellos", ha dicho de los voluntarios, donde estaban desde Ada Colau a Greta Thunberg.

Y ha proseguido: "El mensaje cobra más fuerza cuando la gente se involucra. Son personas que se unen para alzar la voz, arriesgando sus vidas. Es una iniciativa gandhiana: no violenta, pero que requiere sacrificio y responsabilidad, impulsada por el amor a todos. Sigo afirmando que el movimiento que queremos es uno donde incluso los malos puedan salvarse".