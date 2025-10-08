Encuesta: ¿qué pagas más a gusto, el paseo de una cabra o la repatriación de los españoles de la Flotilla?

En las últimas horas, la respuesta del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, a Vox durante el pleno en el Congreso de este martes en el que se debatía sobre el decreto ley sobre el embargo de armas a Israel —y que será votado este miércoles— no ha parado de compartirse y comentarse en redes sociales.

Tras las críticas del partido de ultraderecha al gasto que le ha supuesto al Gobierno la repatriación de los integrantes españoles de la Flotilla detenidos en Israel, Rufián hizo gala de su estilo y desde la tribuna les respondió con un símil.

"Si yo pago cada año el paseo de una cabra... ¡de una cabra!... por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de Octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", dijo.

Tras esta sonada frase, queremos preguntarte a ti: ¿a cuál de esas dos cosas prefieres que vayan tus impuestos? ¿Qué pagas más a gusto, el desfile del Día de la Hispanidad o la vuelta de los activistas de la Global Sumud Flotilla? ¡Deja tu voto!

