Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: "Yo pago cada año el paseo de una cabra"
Gabriel Rufián en el CongresoGTRES

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha vuelto a acaparar todas las miradas con la respuesta que ha dado al grupo parlamentario Vox durante el pleno de este martes por la tarde en el Congreso de los Diputados en el que se ha debatido sobre el real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel.

El portavoz de ERC ha defendido a la Flotilla Global Sumud y a sus integrantes españolesdetenidos por el Ejército israelí cuando estaban ya muy cerca de llegar a Gaza para poder proporcionar a los ciudadanos de la devastada ciudad la ayuda humanitaria que portaban.

En este contexto, el político catalán ha contestado a las críticas de Vox respecto al gasto que le ha supuesto al Gobierno pagar el regreso de los miembros de la Flotilla retenidos en Israel de forma ilegal tras ser interceptados en aguas internacionales.

Así, Rufián ha utilizado su ya conocida ironía para comparar la cabra de la Legión con el gasto de la repatriación de los activistas de la Flotilla, algo que ha hecho que en pocos minutos su intervención ya se haya hecho viral.

"Hay un par de películas maravillosas que yo les recomiendo, seguramente las han visto: La lista de Schindler y La vida es bella. Seguro que muchos de ustedes, señorías de PP, de Vox y de Junts, habrán empatizado alguna vez con la niña del abrigo rojo de La lista de Schindler, ¿no? Habrán empatizado con las mentiras del padre a su hijo en el campo de concentración...", ha comenzado diciendo el portavoz.

"¿Qué creen que les dicen los padres y las madres de Gaza a sus hijos cuando escuchan las balas o cuando ven caer la publicidad, las octavillas de Israel? ¿Qué creen que les dicen? ¿Que son balas? ¿Que son publicidad contra ellos? Seguramente no, ¿no? ¿Ustedes en qué lado están? ¿En el de los guardias del campo de concentración? No, ¿no? ¿A que no? Seguro que no", ha continuado Rufián.

"Señorías de Vox, ustedes van a denunciar por malversación a no sé quién por lo del otro día... Yo les digo algo: Si yo pago cada año el paseo de una cabra -¡de una cabra!- por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", ha concluido el político.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
