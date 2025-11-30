Rober Cagiao: la historia de novela del escritor que ha resucitado una vieja librería

Rober Cagiao vive de contar historias, pero lo cierto es que con su propia vida también se podría escribir una novela emocionante: trabajaba en un supermercado, empezó a escribir durante una baja, logró éxito con sus libros (se está recorriendo media España presentando el último, La dama de Anboto) y ahora ha 'resucitado' Lume, una conocidísima librería de A Coruña que llevaba 48 años abierta y que cerró sus puertas en septiembre de 2024 para disgusto de sus clientes más fieles.

Los libros toman el camino de vuelta a ese local más de un año después de la mano de Cagiao, de su hermana, Cheché, y de su madre Rosy, que pocos días antes de la reapertura del negocio trabajan a toda prisa para poner a punto los viejos engranajes de la cultura.

Allí huele a nuevo no solo por la reforma que han llevado a cabo, y que ha transformado el antiguo negocio en una librería con espacio cultural para presentaciones y exposiciones de pintura y fotografía, sino también por las decenas de cajas de cartón repletas de libros que van llenando las numerosas estanterías.

"Queríamos un local grande que nos permitiera hacer muchas cosas", explica Cheché, los ojos cansados de quien lleva días trabajando a contrarreloj para tener todo a punto para la inauguración, que tendrá lugar el 2 de diciembre con la presentación de La Casa de Huéspedes, de Ana Lena Rivera. Al día siguiente, Lume tendrá la visita de la finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, y rematarán la semana con un coloquio el 5 de diciembre con escritores gallegos de la talla de Pedro Feijóo, Rodrigo Costoya y Óscar Reboiras.

"La gente quiere leer, pero también compartir esas lecturas"

"Igual nos pasamos", apostilla Rober Cagiao hablando del tamaño del local y a mitad de camino entre la broma y la seriedad. Se le notan los nervios inconfundibles que anteceden a las grandes ocasiones: "Esta librería ya tenía una historia encima, era conocida y estaba también ese rollo romántico de recuperar. Yo aquí vine muchas veces, luego también a presentar, vine a ver a Manuel Rivas... Al final era un sitio mítico".

Su idea, en cualquier caso, no era abrir de nueva la librería sin más, sino seguir esa senda de la que hace unas semanas hablaba en El País José Nicolás, que aseguraba que "las librerías con espacios culturales están en auge en un tiempo en el que todo parece encaminarse a lo exclusivamente digital".

"Tiene que haber algo más. A la gente le tienes que dar algo más. La gente quiere leer, pero también compartir esas lecturas", afirma Rober Cagiao. Su hermana, a su lado, le da la razón y augura que "lo personal va a subir". "Y si hay que quemar Amazon, se quema. Creo que Amazon es incompatible porque vende libro en papel", se lamenta el escritor.

Pero para Cheché Cagiao esa es, precisamente, una oportunidad: "Las librerías como ésta viven de la cercanía. Creo que se necesita. Igual nos hemos pasado de rosca con lo digital y ahora la gente quiere cercanía".

Las redes sociales, una oportunidad para las librerías

Pero lo digital es, también, una oportunidad nueva para la librería de toda la vida. "El teléfono es un enemigo de la lectura porque te quita tiempo de leer", empieza asegurando el escritor, que subraya la palabra "teléfono": "Pero las redes sociales de las librerías pueden ser beneficiosas. Si son activas, la gente compra lo que tú les dices. Bien usadas son maravillosas".

Pueden dar buena fe de ello librerías como Clarión, situada en la cercana localidad coruñesa de Carballo, cuya popularidad se ha disparado gracias a las redes sociales (15.700 seguidores en TikTok, 20.000 en Facebook y más de 8.000 en Instagram) o, un poco más al sur, Vigo de Papel (más de 44.000 fans en TikTok y cerca de 20.000 en Instagram). Sus libreras, Eva y Elena, se ha convertido en potentes influencers literarias, cuyas recomendaciones positivas o negativas son seguidas con atención por miles de personas.

"Los ejemplos de gente que vende gracias a eso... son gente natural que hace lo que le apetece, recomienda lo que le apetece, se ve que no están marcados por editoriales. Al final, funciona la cercanía. El que no puede venir aquí lo ve en el móvil, ve a su librero que está recomendado tal libro... Se ha potenciado ese papel del librero. Pero no lo hace mucha gente", asegura Rober Cagiao, que cree que a los libreros les "compensa" el tiempo que pueden dedicar a las redes.

"Abrir una librería es amor al arte"

Con todo, Rosy Cagiao sabe que será difícil vivir de las ganancias que genere la librería. "Ya no es tanto 'vivir de' como a ver si conseguimos estar a flote los primeros años. Los márgenes de las librerías son escasísimos. Quítale alquileres, suministros, trabajadores... Lo que tengo que vender para quedarme sin perder... Los tres primeros años te juro que hasta me conformo", apunta el escritor.

"Como si fuéramos los Médici", bromea Cheché. Pero su hermano recoge ese guante más en serio: "Es que abrir una librería es amor al arte. Si tú quieres hacer un negocio de verdad te pones como el de aquí al lado, que tiene ahí un rollo de estos de apuestas. Que esos habría que quemarlos también. Pero ahí se destrozan vidas y aquí intentamos arreglarlas. De eso se trata".