Roberto Leal recuerda, siete años después, como vivió la polémica con C. Tangana en Operación Triunfo

El presentador de televisión Roberto Leal ha hablado acerca de la polémica que sucedió en Operación Triunfo 2018 con C. Tangana. El madrileño acudió al programa musical para presentar la canción Un veneno y, tras terminar la actuación, abandonó el plató sin pasar siquiera por el sillón de invitados.

El tenso momento se hizo muy viral en redes sociales y la prensa se hizo eco, calificándolo de un desplante a Roberto Leal, que se despidió de él en aquel momento con un "Hasta luego, Mari Carmen". Poco después el cantante fue muy claro, confesándose en Lo de Évole: "Yo les dije 'voy, hago la actuación y me voy'".

También reconoció que no es especialmente fan del espíritu y objetivos que ha tenido siempre el programa, algo que Roberto Leal ha recordado en la entrevista que ha concedido al medio Ac2ality, en el que ha hablado sobre aquel momento.

"Fue una cosa tensa en directo, pero es cierto que luego sabíamos que él lo que había intentado de alguna forma era lanzar un mensaje en contra de esta industria de crear cantantes a través de programas", ha expresado el presentador. Ahora, siete años después, ha considerado quitarle parte de la culpa porque "fue un momento en el que él consideró, o por lo menos lo que contó él en sus redes, que lo tenía que hacer y lo hizo así".

"Oye, cada uno es responsable de lo que hace, después me pareció divertido, en el momento es verdad que yo no lo entendí porque no sabía nada", ha razonado. Limando asperezas, ha reconocido que es cierto que C. Tangana no tenía que decir nada porque ese día había varias actuaciones, como la de Vanesa Martín.

"Cuando me estaba despidiendo de él, se fue, me dejó con la palabra en la boca, y digo, ah, bueno, se nos va C. Tangana, emocionado, la misma emoción que hemos tenido nosotros de tenerlo aquí. Hasta luego, Mari Carmen", ha recordado.

Al final, Leal ha contado que "era una manera de reivindicar eso que él explicó en sus redes, era como algo contra la industria".