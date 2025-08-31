Rompe el contador de 'me gusta' por lo que hace en el tren en solo 20 minutos: la chica de al lado se queda muda

La pregunta es qué no se ha visto en los trenes a estas alturas. Por lo menos, en lo que respecta al estudiante de bioquímica y usuaria de X @san_pol_poto, no ha sido un caso grave. O quizá sí, sobre todo para la chica que tenía justo al lado del asiento del tren que llevaba a su destino.

Básicamente, porque jamás había visto a alguien tomar esta bebida como si se tratara de un vaso de agua. "La chica que tengo a la derecha en el tren parecía sorprendida por verme beber un litro de leche de soja en 20 minutos", ha expresado el usuario en un tuit, que hasta el momento ha alcanzado más de 160.000 visualizaciones y más de 8.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Pero la sorpresa de la chica no terminaba allí. "Para su doble sorpresa, he sacado una botella", remataba el usuario, enseñando finalmente una imagen de las dos botellas de leche de soja. Para su mala suerte, el tren se quedó parado más de cuatro horas en la estación de Sevilla, según ha revelado en otro tuit.

En cuanto a reacciones, la mayoría de ellas, que no son pocas, han llegado con respuestas llenas de sarcasmo: "Yo cualquier día viendo la oferta de comida de Renfe". "Menudo sojas", ha ironizado otro usuario. "No me río porque podría ser yo, pero con leche de avena", ha definido la usuaria @fluidosdegotica.

El usuario @erenssick comparte, y mucho, su idea: "La leche de soja-calcio del Eroski se bebe como agua". Otros han comentado que difícilmente podrían tener su ritmo: "En los siguientes minutos yo me meo, no aguanto un litro".

"Luego me bebo yo tres cervezas y me miran raro", ha ironizado la usuaria @lilFelis. A otros, como @delok0s, no le ha cabido la idea de beber tanto la leche de soja en tan poco tiempo: "Como os puede gustar la leche de soja a palo seco si es peor que un chupito de whiskey".