Rosalía, con la Iglesia has topado: la carta abierta que le dedica un obispo catalán da la vuelta al mundo

Siempre Rosalía. No hay espacio donde no haya llegado Lux el último disco de la artista catalana. Un espectáculo discográfico que trasciende lo musical, entre campañas de marketing y una espiritualidad que ha llenado de análisis todo lo que rodea al fenómeno Rosalía. Y, sí, entre tanta fe, la Iglesia se ha manifestado sobre un disco llamado a ser 'luz' de estos tiempos.

Lo ha hecho el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez. Para el religioso, el disco de Rosalía es un misterio, como lo es directamente la cantante y compositora. Así lo reconoce en una carta abierta que le dedica en su última hoja dominical, justo tras la presentación en sociedad del trabajo, estrenado por Rosalía en una magistral actuación en LOS40 Music Awards Santander 2025.

Monseñor Gómez admite a su 'receptora' que "no consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo". "Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje en una botella; quién sabe si te podrá llegar", expone de inicio el obispo.

En su carta abierta admite que "quizá no hay que entenderlo", pero sí que "me pregunto qué hay dentro tuyo, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista".

Sobre el arte de la cantante y compositora catalana, considera que parece vivirlo "como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinaje hacia aquello que trasciende"... "Pero no acabas de hacerlo... y sin dejar ir amarres no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieses llegar", añade de forma retórica el religioso.

En una reflexión total, con más sentimientos que respuestas, monseñor Gómez no duda en revelar que los temas y los pensamientos de Rosalía le "desconciertan" y a la par le abren a la posibilidad de un "diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana".

"Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar", afirma, antes de adentrarse en el silencio.

Porque hay silencios "que hablan más que mil canciones". Sobre esto, añade el obispo de Sant Feliu de Llobregat si cuando todo calla, Rosalía encuentra "paz o solamente ruido". "Quizá la respuesta no está fuera, sino dentro tuyo", añade.

Sin llegar a reventar los registros como Lux, la carta del religioso barcelonés también ha sido un éxito y su reflexión ha dado la vuelta a España y al mundo, ampliando más si cabe, el eco del 'fenómeno Rosalía'.