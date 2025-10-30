La "vuelta de tuerca" que se ha encontrado en el mercado inmobiliario y que nadie ha visto venir

La vivienda es el principal problema de los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre de 2025. En el estudio, las alusiones a la vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del barómetro anterior, seguido de la inmigración —que pasa del 27,3 al 20,5%— y de la calidad del empleo con un 18,3%.

La encuesta del CIS también recoge la lista de problemas que afectan más personalmente a los entrevistados y la vivienda también es el primer problema con un 26,2%, seguido de la crisis económica —24%—, la Sanidad —22,3%— y la calidad del empleo —20,5%—, que hace referencia a los sueldos.

Es normal que sea el principal problema entre los españoles porque el precio de la vivienda se ha encarecido un 70%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según recoge El País, hay datos que justifican la preocupación de los españoles: el valor de la vivienda libre se ha disparado un 12,2%, a niveles previos de la burbuja inmobiliaria; en todas las comunidades autónomas el alquiler es más elevado que en 2007 y otro dato que dice que la vivienda de segunda mano está más cara que hace 18 años.

La jungla de encontrar piso

Todo esto hace que encontrar piso se haya convertido en todo una aventura y en casi una guerra. Los pisos cada vez más caros y con más requisitos para acceder a ellos hace que las plataformas de búsqueda de inmuebles estén a la orden del día.

En X, la periodista Anna Fugazzi ha encontrado "una nueva vuelta de tuerca" en el mercado inmobiliario que ha definido como "surrealista": "Los fines benéficos". Es decir, que en los anuncios se añade la frase "una parte importante de la renta será destinada a fines benéficos".

"La nueva vuelta de tuerca de este mercado inmobiliario surrealista que no vimos venir: los fines benéficos", ha dicho concretamente en la red social de Elon Musk.