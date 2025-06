Rufián deja esta reflexión tras lo que le pasó durante su entrevista con Andrea Ropero en la calle

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fue entrevistado este miércoles en los exteriores del Congreso de los Diputados por la periodista Andrea Ropero para el programa El Intermedio de laSexta y dejó una reflexión que se está haciendo viral en las últimas horas en X.

Preguntaod por si le convencieron las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Rufián confesó que no de forma rotunda antes de dar la justificación pertinente.

"No, para nada, a cualquier votante o simpatizante de este gobierno le han decepcionado porque como mínimo se esperaba que se personaran contra esta gente. Si estamos o no ante la Gürtel del PSOE se tienen que personar en la causa contra Santos Cerdán y José Luis Ábalos, no me ha respondido y estaba más enfadado conmigo que con Abascal y con Feijóo, y con Ábalos seguramente", afirmó.

Rufián dejó claro que lo no van a escoger entre "corruptos cutres y corruptos premium". En ese momento y desde la otra acera del Congreso había un grupo de personas gritando contra él y sosteniendo una bandera de España: "La alternativa es esta gente, la responsabilidad de que esta gente esté tan envalentonada es del PSOE y es dramático".

Finalmente y tras ser preguntado por si romperían aseguró que "si sale un audio del presidente del Gobierno repartiéndose no sé qué con no sé quién evidentemente que nos plantearíamos romper, como cualquier persona normal".