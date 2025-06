Sale con 22 años a buscar trabajo fuera de Madrid y esta es su aventura

La usuaria de TikTok Diana (@didi.recording) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando su experiencia yendo a buscarse la vida fuera de Madrid para pasar el verano trabajando.

"Hola, yo soy Diana, una chica de 22 años que intenta buscarse la vida fuera de Madrid. Acepté un trabajo en Asturias a tiempo completo como monitora de niños en una granja escuela", ha comentado la chica al inicio del vídeo.

"Lo que no sabía es que una vez allí tenía que compartir habitación con diez monitores más. Pero bueno, pasando los días la verdad que me adapté súper bien, me gustó muchísimo estar ahí", ha asegurado la madrileña.

"Ya sabéis que a mí me encantan todos los animales, el mundo del campo... Los monitores eran súper majos. La verdad es que todo de 10. La única pega es que empezábamos desde las 8:30 hasta las 12 de la noche y no podía estar al 100% con los niños", ha explicado la usuaria.

"Me quedé afónica perdida. Sabéis lo que pasó, ¿no? Me invitaron a irme. Pero joder, yo me había ido de Madrid a Asturias para trabajar todo el verano y solo había estado dos semanas", se ha quejado Diana.

"No, esto no se queda así. Di media vuelta y me quedé en el pueblo más cercano, sin casa, sin trabajo, pero con una mentalidad clara: conseguir curro y que me rente con los gastos que tendré allí", ha manifestado la tiktoker.

"Me hospedé en un albergue baratillo y al final el dueño terminó contratándome allí para limpieza y recepcionista. Considero que tuve suerte, pero la verdad es que me lo curré mucho para buscar curro", ha confesado la joven.

"Y, sobre todo, confiando en mí y en mis capacidades. Que lo puedo hacer, puedo valerme por mí misma con lo que sé y con lo que tengo. He de decir que es duro echar de menos a tu pareja, a la gente a la que quieres", ha relatado Diana.

"Pero sé que detrás de cada incomodidad hay un gran camino de crecimiento personal inimaginable, y eso es con lo que me quedo. Si quieres seguir viendo cómo sobrevivo fuera de casa, dale al botón de seguir. Chaito", ha concluido la usuaria.