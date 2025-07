Sale del armario a los 34 años y esto es lo que la ha ayudado a darse cuenta de su orientación

La creadora de contenido @minabarrio ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok confesando que ha descubierto a sus 34 años que estaba equivocada con su orientación sexual.

"Acabo de salir del armario con 34 años. ¡En 2025! Y no es que yo venga de una familia muy religiosa ni nada parecido. No había salido del armario por otra cosa", ha comenzado diciendo la tiktoker.

"Y es curioso porque desde muy pequeña yo ya jugaba a las barbies y emparejaba una Barbie con otra Barbie felizmente. Vamos, es que ni recuerdo siquiera jugar con los Ken", ha relatado la usuaria.

"También cuando veía los dibujitos o las series me pasaba muchísimo que a mí me encantaba un personaje femenino, me parecía guapísima, súper sexy y si hubiese sido un personaje masculino yo habría entendido que me gustaba y me atraía, pero como era una mujer ni me lo planteaba", ha censurado.

"Y eso que yo de adolescente leía mangas y veía animes y yo recuerdo literalmente excitarme fijándome en alguna chica. Pues siempre y cada una de las veces yo pensé que admiraba ese personaje o que quería ser como ella, nada más", ha confesado la creadora de contenido.

"Lo de que quería ser como ella no solo queda ahí, ¿eh? Yo soy consciente de que a lo largo de mi vida en el colegio, en el instituto, en la carrera... muchas veces me han gustado chicas y lo he camuflado rollo: 'Es que me encantaría ser ella'", ha comentado @minabarrio.

"O, como máximo: 'Claro, es que quiero ser su amiga'. Y lo fuerte es que yo había sentido esas mismas putas sensaciones hablando con los chicos que me gustaban que con esas chicas que 'admiraba'", ha apuntado la tiktoker.

"Pero vamos, que de todo esto yo no era consciente hasta que leí un libro que, por cierto, descubrí gracias a una conversación en el podcast de Coco Dávez con Cris Lizarraga", ha manifestado la usuaria.

"Yo leyéndolo estaba completamente en shock, todo eso que había vivido no lo había vivido yo sola. Imagínate ese momento: 2021, yo con 29 años", ha incidido la creadora de contenido.

"Y leo en las primeras páginas a Elisa Coll diciendo: '10 años. Me engancho a la serie de televisión embrujadas y siento fascinación por el personaje de Phoebe. Me encanta mirarla y en los primeros planos me fijo especialmente en su boca y sus ojos. Pienso que es porque quiero ser como ella. Tal vez vestir como ella. No se me pasa por la cabeza ninguna otra opción'", ha parafraseado la tiktoker.

"'16 años. Conozco a una chica increíble en el instituto. Quiero estar con ella todo el rato, pasar tiempo juntas, pero me impone un poco. Me encanta su voz y me pongo un poco nerviosa cuando hablamos. Pienso que quiero ser como ella'", ha continuado citando la usuaria, haciendo referencia al libro.

"Yo me estaba revolviendo de arriba abajo, de dentro para afuera, como un puto calcetín. Con este libro descubrí que ni siquiera era algo solo mío lo de darme cuenta tan tarde", ha admitido @minabarrio.

"Es que la bisexualidad está tan invisibilizada que si tú ya sabes que te gustan los hombres, ni siquiera se te pasa por la cabeza que pueda gustarte más de un género", ha criticado la creadora de contenido.

"Y bueno, todas las movidas estas de no sentirme suficientemente bisexual por llevar 15 años con Adri, por no haberlo tenido claro desde niña, por no haber 'ejecutado' mi bisexualidad.... Mejor las hablamos en otro momento porque tienen tela, vamos", ha declarado la tiktoker.

"Pues sí, he necesitado cuatro años para ser capaz de aceptar que no tengo que cumplir unas características para tener el carnet de bisexual, que ser bisexual pues es mucho más complejo y que en realidad me atraviesa cada día en mil detalles de los que soy consciente gracias a Elisa", ha declarado la usuaria.

"Y bueno, que aunque haya necesitado cuatro años, pues la semana pasada pude en una cafetería random, en mitad de un desayuno con mi familia después de haberlo postergado toda la mañana, contarles que soy bisexual", ha contado @minabarrio.

"Y cuando lo dije no pasó nada. Bueno sí, que dejé de esconder quién soy, vaya. Por lo pronto, obviamente te recomiendo ese libro que me cambió la vida", ha asegurado la creadora de contenido.

"Y que te va a explotar la cabeza tanto si crees que puedes ser bisexual, como si quieres poder entender las vivencias que tiene tanta gente que te rodea y darte cuenta de que en realidad todos tenemos bastante bifobia interiorizada dentro", ha concluido la tiktoker.