Sale del Mercadona, le ofrecen 50 euros por valorar dos aguacates y el veredicto provoca no volver a comprarlos en los supermercados

La cuenta de TikTok de Europa Agricult Product, una plataforma que se define como "en defensa de la agricultura europea", ha compartido un vídeo en el que preguntan a una mujer por dos aguacates para ver si consigue adivinar, después de probarlo, cuál es el más barato de los dos.

"Adivinas una cosa por 50 euros. Quiero que adivines qué aguacate de estos dos es más caro", le dice el autor del vídeo, que para una chica delante de un Mercadona y le ofrece este reto.

Uno de esos aguacates es de uno de los agricultores de la EAP, que vale 3,21 euros el kilo, mientras que otro es de Mercadona y cuesta 5,10. "Me encantan los aguacates", afirma ella, que hasta tiene uno tatuado en el brazo.

Tras probar ambos responde que el más caro es el de la EAP: "Lo siento mucho, no has acertado. El que has elegido es de la plataforma EAP, que paga precios más justos al agricultor y ofrece precios más baratos que el supermercado, este en concreto un 30% más barato que el Mercadona".