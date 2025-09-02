Sánchez dice en TVE que él no insulta, Álvarez de Toledo recupera lo que le dijo a Rajoy y le sale mal

Cayetana Álvarez de Toledo estuvo muy activa en X mientras se emitía la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez, la primera en un plató de televisión en un año. La diputada del PP dejó varios mensajes muy comentados que convirtieron en tendencia.

En un momento de la charla, Pepa Bueno le preguntó al presidente del Gobierno por la polarización de España y sobre los insultos que recibe en algunos eventos cuando la gente corea "Pedro Sánchez, hijo de puta".

"La polarización de España es asimétrica, yo no insulto, puedo defender mis ideas y criticar al adversario público", señaló Sánchez. Además pidió al resto de formaciones: "Dejemos de insultar, defendamos nuestras ideas con convicción y vehemencia, pero con un mínimo de respeto".

A raíz de este comentario, Álvarez de Toledo repescó un vídeo de un debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy donde el por entonces candidato a presidir el país le dijo al dirigente del PP que "no era decente".

En los comentarios muchos le dicen que no se puede comparar ese comentario con el "Pedro Sánchez, hijo de puta", el "me gusta la fruta" y el "que te vote Txapote" que tanto se ha escuchado contra él.

"Cayetana ha tenido que buscar un vídeo de hace una década en el que Sánchez le dice a Rajoy que “no es decente” como si fuese el peor insulto. ¡Los del “me gusta la fruta” y el “que te vote txapote”! Viven en otro mundo", le ha recordado Alan Barroso a la diputada del PP.

Otro comentario dice en las respuestas dice: "Compadre que tenía montada una policía patriótica con un ministro, tenía a otro haciendo leyes a cambio de dinero, mandó a un tío disfrazado de cura a robar las pruebas contra el PP en casa de Bárcenas y reventó 30 veces los discos duros de su contable por si acaso".