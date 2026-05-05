Sánchez muestra la carta que le han enviado dos alumnos de un instituto de Pamplona y les responde

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado a través de las recomendaciones que hace los fines de semana la carta que le han enviado dos alumnos de un instituto de Pamplona , el IES Mendillorri, y ha aprovechado para contestar a los jóvenes estudiantes.

"Os quiero agradecer que estoy recibiendo muchísimas recomendaciones, sugerencias y también peticiones. Hay una petición que me hace un colegio de Pamplona, de Navarra, sobre qué lectura recomendarles a los estudiantes y me ha hecho particular gracia porque lo hacen a vieja usanza, en plan Miguel Strogoff, con carta incluida de papel", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Además, ha mostrado el texto escrito a mano que le han enviado Aitor y Abel, los dos estudiantes del centro, que es el siguiente.

"A la atención del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Buenos días estimado presidente. Somos dos estudiantes de 2º Eso de un centro educativo navarro: el IES Mendillorri. Tenemos trece años, nos llamamos Aitor y Abel, además de ser compañeros de aula, somos amigos y es porque que nos hemos unido para remitirle esta carta, donde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, nos han propuesto un proyecto de 'Animación a la lectura'. Nuestros profesores nos han instado a contactar con personalidades de renombre de la sociedad española y nos ha venido usted a la cabeza", se puede leer.

Sánchez ha recomendado Invisible, una obra de Eloy Moreno: "Habla sobre las situaciones que desgraciadamente se sufren en muchos colegios, centros educativos sobre el bullying".

Ahí ha aprovechado para "felicitar al colegio, a dirección, a los maestros, maestras y los alumnos y alumnas porque este club de lectura es muy inspirador para otros muchos jóvenes que tienen que encontrar en la lectura ese momento también de ocio, de crecimiento y de curiosidad intelectual que nos hace mucha falta".

Otras recomendaciones

Además, en el vídeo las recomendaciones también ha aprovechado para hablar de los grupos de música Cora Yaco y Minibus Intergalactic. "Hoy me veis con esta camiseta de Cora Yaco, que me acaba de llegar. Muchísimas gracias por vuestro regalo y sobre todo por la música que hacéis", ha asegurado respecto al primero. Del segundo, ha comentado que recomienda su último álbum y la canción Per-sentir-me ple".

Finalmente, ha terminado hablando del cómic Vanguardia es una mujer, de Clara Frutos: "Hace una reivindicación de todas las mujeres artistas de la Generación del 27 y sobre todo se centra en la biografía de una poeta que se llamaba Concha Méndez".