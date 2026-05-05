Lo que hace Pedro Sánchez en este momento con el primer ministro canadiense da la vuelta al mundo

Nueva conquista internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta vez se debe a la reunión que mantuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, este lunes en Armenia en los márgenes de la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea.

Esta invitación a Canadá, que se ha convertido en el primer país al que se le ha convocado a este foro sin formar parte del continente europeo, se ha interpretado como una evidencia por parte del continente europeo de reforzar sus relaciones con otros países. Todo ello, en un complicado contexto geopolítico marcado por las decisiones que está adoptando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno español informó, tal y como ha recogido EFE, de que Sánchez y su homólogo canadiense abordaron el contexto global reivindicando la defensa del sistema multilateral y del derecho internacional. También coincidieron en el potencial existente en las relaciones bilaterales en materia comercial y para que haya una mayor cooperación en cuestiones energéticas y de soberanía digital.

Por su parte, el Gobierno canadiense informó de que ambos líderes hablaron del fortalecimiento de los lazos económicos en los ámbitos de la defensa, la energía y las infraestructuras, así como de la intensificación de la cooperación en materia de inteligencia artificial. Además, añadió que ambos reconocieron el potencial para mejorar la cooperación en la industria de la defensa a través de la participación de Canadá en el instrumento SAFE de la Unión Europea.

El intercambio de camisetas

Durante el encuentro, ambos se intercambiaron una camiseta personalizada de las selecciones de fútbol en el contexto del mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano, del 11 de junio al 19 de julio.

Ambas camisetas que se intercambiaron estaban serigrafiadas con los respectivos nombres de los presidentes y el número 26, que sirve de referencia a este año en el que se va a disputar la cita mundialista.

Los dos presidentes, que además de posar con esas equipaciones, también tuvieron un momento informal en el que bromearon sobre el Mundial. El primer ministro canadiense le dijo a Sánchez que ha visto que en los últimos años la selección española ha ganado muchos trofeos y con el jefe del Ejecutivo le respondió que ojalá las dos selecciones se enfrente en la semifinal o la final.

Canadá, encuadrada en el grupo B, se enfrentará con Catar, Suiza y Bosnia y Herzegovina y España se verá las caras con Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde.