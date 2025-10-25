Este vídeo de un minuto que Pedro Sánchez ha publicado en TikTok provoca multitud de comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aterrizó hace unas semanas en TikTok, la plataforma que no deja de crecer con más de 1.500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y 18,3 millones de usuarios en España hasta octubre de 2023.

El líder del Ejecutivo central ha decidido seguir los pasos de otros representantes políticos e institucionales a nivel mundial y abrirse su perfil oficial en la red social para compartir todo tipo de contenidos.

En un tono más informal, ha ido detallando algunas de las acciones del Gobierno o del papel de España. Por el momento no ha habido bailes, pero este sábado ha publicado un vídeo de un minuto que está siendo muy compartido.

Pedro Sánchez aparece sentado en un sofá y, mientras mira su teléfono móvil, propone a todos sus seguidores una canción y un libro que al le gusta bastante para este fin de semana.

"Estamos a punto de empezar el fin de semana, así que os voy a recomendar una canción y un libro. Bueno, yo escucho mucho Radio 3. Tienen una música fantástica. Yo os lo recomiendo", ha contado.

"Y en uno de los podcasts, tuve este descubrimiento, de una canción que me encantó del grupo Vera Fauna, que se llama Tu voz. Así que esa es mi primera recomendación", ha añadido.

Acto seguido, Pedro Sánchez ha dejado el teléfono móvil y ha cogido un libro. "Y la segunda. Es un libro de una persona con la que yo tampoco mucha identificación intelectual, pero que yo creo que en el ámbito de las relaciones internacionales si tiene escritos interesantes", ha explicado.

"Es uno de sus últimos libros, de Henry Kissinger, que escribió mano a mano con el ex CEO de Google y un decano del MIT en Estados Unidos, que se llama La era de la inteligencia artificial. Plantea los retos que implica la IA para la geopolítica, las relaciones internacionales, pero también las relaciones humanas. Espero que os interese", ha terminado.

