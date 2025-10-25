Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este vídeo de un minuto que Pedro Sánchez ha publicado en TikTok provoca multitud de comentarios
Virales

Virales

Este vídeo de un minuto que Pedro Sánchez ha publicado en TikTok provoca multitud de comentarios

"Sábado de canciones y libros".

Sergio Coto
Sergio Coto
El vídeo que Pedro Sánchez ha publicado en TikTok.TIKTOK

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aterrizó hace unas semanas en TikTok, la plataforma que no deja de crecer con más de 1.500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y 18,3 millones de usuarios en España hasta octubre de 2023.

El líder del Ejecutivo central ha decidido seguir los pasos de otros representantes políticos e institucionales a nivel mundial y abrirse su perfil oficial en la red social para compartir todo tipo de contenidos.

En un tono más informal, ha ido detallando algunas de las acciones del Gobierno o del papel de España. Por el momento no ha habido bailes, pero este sábado ha publicado un vídeo de un minuto que está siendo muy compartido.

Pedro Sánchez aparece sentado en un sofá y, mientras mira su teléfono móvil, propone a todos sus seguidores una canción y un libro que al le gusta bastante para este fin de semana.

"Estamos a punto de empezar el fin de semana, así que os voy a recomendar una canción y un libro. Bueno, yo escucho mucho Radio 3. Tienen una música fantástica. Yo os lo recomiendo", ha contado.

"Y en uno de los podcasts, tuve este descubrimiento, de una canción que me encantó del grupo Vera Fauna, que se llama Tu voz. Así que esa es mi primera recomendación", ha añadido.

Acto seguido, Pedro Sánchez ha dejado el teléfono móvil y ha cogido un libro. "Y la segunda. Es un libro de una persona con la que yo tampoco mucha identificación intelectual, pero que yo creo que en el ámbito de las relaciones internacionales si tiene escritos interesantes", ha explicado.

"Es uno de sus últimos libros, de Henry Kissinger, que escribió mano a mano con el ex CEO de Google y un decano del MIT en Estados Unidos, que se llama La era de la inteligencia artificial. Plantea los retos que implica la IA para la geopolítica, las relaciones internacionales, pero también las relaciones humanas. Espero que os interese", ha terminado.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

El vídeo lo ha compartido la popular cuenta Mr. Handsome, @pdrsanche en la red social X, y acumula decenas de comentarios en cuestión de pocas horas:

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco