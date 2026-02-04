Por qué Elon Musk insulta a Pedro Sánchez; por Alán Barroso

Elon Musk ha escrito: "Dirty Sánchez" —refiriéndose a Pedro Sánchez— "es un tirano y un traidor al pueblo de España". Y un emoji de una mierda. Y te preguntarás: ¿por qué el hombre más rico del mundo pondría esto del presidente español?

Pues básicamente porque Pedro Sánchez ha anunciado que planea poner una edad mínima de 16 años para poder utilizar su red social. Cosa que ha enfadado mucho a este hombre, porque proteger a los menores le jode el negocio, claro.

Y hablando de menores, es curioso que diga "Dirty Sánchez", es decir, "sucio Sánchez", precisamente este tipo. El mismo que literalmente suplicaba al pederasta Jeffrey Epstein poder ir de fiesta a su isla. De hecho, en un correo electrónico le preguntaba qué día sería la fiesta más salvaje en la isla. Literal.

Elon, si hay alguien "dirty" aquí no es precisamente Sánchez. Y, por supuesto, no tardaron en salir los supuestos patriotas españoles deseando lamer bota de multimillonario extranjeros, como por ejemplo Santiago Abascal, que compartió el tuit y puso... "¡y también un criminal corrupto!”

Todo con tal de que su red social le siga beneficiando y poder seguir un año más viviendo del cuento, recogiendo las migajas que le tiran desde arriba para seguir enfrentando a los de abajo. ¡Vaya colegas isleños os buscáis algunos!