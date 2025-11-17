Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Santiago Niño Becerra explica qué supuso el franquismo para la economía de España y quizá escueza a algunos
Da un repaso histórico contundente. 

El catedrático de Economía Santiago Niño Becerra, en una intervención en la Cadena Ser.CADENA SER

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y uno de los pocos expertos que vaticinó la crisis de 2008, ha explicado qué supuso la guerra civil y el franquismo en la economía española, justo en el momento en que se cumplen los 50 años de la muerte de Franco.

"Desde una perspectiva económica, el golpe de Estado que le convertiría en jefe del Estado, la posterior guerra civil y su gobierno a lo largo de los 36 años siguientes fueron un total desastre", ha sentenciado Niño Becerra en una serie de mensajes sobre el tema que ha publicado en la red social X.

De acuerdo con el experto, España "no recuperó el PIB per cápita que tenía en 1935 hasta 1954" y "medio millón de personas se exiliaron de España durante la guerra civil y en los momentos inmediatamente posteriores, y dos millones se vieron forzados a emigrar a Europa entre 1960 y 1973 porque en España no había demanda de trabajo suficiente". 

"El 7 de diciembre de 1939, meses después de acabada la guerra fue promulgada la Ley de Desbloqueo de Cuentas Bancarias, una ley irracional desde el punto de vista económico", asegura Niño Becerra, quien pone de relieve que "se estima que entre 1950 y 1975 diez millones de personas emigraron desde el campo a las zonas industriales de las grandes ciudades de España porque el nivel de desarrollo rural y las expectativas eran prácticamente nulas". 

"Creció sin normas ni límites"

"Y lo que los distintos gobiernos del general Franco hubieran tenido muy fácil llevar a cabo, al ser dictatorial el marco político de España, no lo hicieron", asegura el economista, que pone como ejemplo el "caso de la vivienda, centrándose la protección oficial en viviendas de venta con períodos de protección muy breves". 

"El llamado 'desarrollismo' se orientó a abrir las puertas a la inversión extranjera –que vino debido a que España era un país con una casi nula regulación, con bajos salarios y con las reivindicaciones obreras prohibidas– y a un turismo masivo y de bajo nivel de gasto que alimentó a un sector de la construcción que creció sin normas ni límites", asegura.

La "mayoría de las carencias" vienen de entonces

Niño Becerra admite que la baja productividad que hoy tiene España "no nace en las decisiones y enfoques tomadas durante el período del general Franco", pero subraya que "tales decisiones supusieron orientar la estructura del PIB hacia sectores de muy baja productividad que, posteriormente, tampoco hubo demasiadas ¿ganas? ¿posibilidades? de revertir". 

"De hecho, el origen de la mayoría de las carencias económicas y sociales que hoy tiene España nacen en el período de gobierno del general Franco", sentencia el economista. 

