María José Goyanes, primera actriz en salir desnuda en el franquismo, lanza este poderoso mensaje a los jóvenes que añoran la dictadura

María José Goyanes, la primera actriz en salir desnuda en la historia del teatro español, en la obra Equus, estrenada el 15 de octubre de 1975, un mes antes de morir Franco, ha lanzado un potentísimo mensaje a todos aquellos jóvenes que dicen añorar la dictadura.

Según la última encuesta del CIS, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que la época de la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país.

A todos ellos les ha hablado muy claro Goyanes en una entrevista en Yo Dona, de El Mundo. La actriz ha recordado cómo después de ese desnudo, que fue parcial, le mandaron hasta una carta bomba y le llamaban por teléfono a casa para decirle: "Hija de puta, te vamos a matar".

"O me prometían que iban a hacer lo que Mussolini a sus enemigos, darme aceite de ricino y colgarme por los pies en pelota picada en la plaza de Santa Ana para que me viera la gente cagada entera", cuenta Goyanes.

"Como si esos derechos hubiesen estado aquí siempre"

"Por unas minitetas. ¿Sabes? Por eso creo que debo contar esta historia. Los más jóvenes piensan que las libertades actuales, entre ellas enseñar las tetas en la playa o ir solo con sujetador por la calle, son lo normal, como si esos derechos hubiesen estado aquí siempre. Ya no queda recuerdo de lo que pasó durante el franquismo, ni consciencia de la amenaza que supone el regreso de la ultraderecha. Y creo que los jóvenes de hoy deben saber que a mí por enseñar una teta casi me matan en 1975", subraya.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible explicación a por qué algunos jóvenes tienen tan idealizado un periodo que no vivieron.

"Han vendido y han manipulado"

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto fue rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alertaba.