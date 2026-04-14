Jesús Cintora pregunta a Rufián por Trump: aprovecha para retratar como nunca al PP y a Vox

Gabriel Rufián ha pasado este martes por Malas Lenguas para hacer un repaso a la actualidad política de España, cuyo eco se está escuchando en todo el mundo después de las últimas decisiones de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno se ha posicionado abiertamente en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en numerosas ocasiones.

Sobre estos dos líderes le ha preguntado Jesús Cintora a Rufián, quien se ha referido especialmente a Trump. Para el portavoz de ERC en el Congreso, el presidente de Estados Unidos solo tiene como aliados a "la derecha y la ultraderecha española".

"Creo que Trump está en esta deriva en la que simplemente intenta que la gente que le aupó al poder siga ganado dinero; está en la competición con China por hacerse propietario de todos los yacimientos de petróleo que haya a nivel mundial...", ha explicado Rufián.

"Son patriotas de hojalata"

El político catalán ha asegurado que estas políticas pasan "por encima de cualquier democracia, de cualquier ideal y de cualquier libertad que la derecha aquí vende, que es lo que hay de trasfondo", ha opinado.

Al hilo de esto, Rufián ha comentado que le hacía "mucha gracia" escuchar "a insignes líderes y lideresas del Partido Popular hablando de las pobres mujeres iraníes, que sí, pobres mujeres iraníes, y en cambio cuando Netanyahu y Trump bombardean una escuela asesinando a 600 niñas, pues callan".

"El ridículo es manifiesto", ha afirmado, asegurando a su vez que el problema es que la derecha "no tiene proyecto". "Lo que diga Sánchez, lo contrario. Lo que haga el PSOE, lo contrario. Pues mire, es ridículo. Usted, sea de derechas o de izquierdas tiene que tener un proyecto para su país", ha opinado el catalán.

Pero Rufián ha ido más allá, señalando nuevamente al PP como "patriotas de hojalata". "Lo que diga un pedófilo como Trump o lo que diga un asesino como Netanyahu, pues va a misa. Vender a tu gente por esta gente me parece lamentable", ha sentenciado el portavoz de ERC.