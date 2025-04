Se come una tarta casi entera, luego reclama porque dice que estaba mala y la decisión de la tienda da que hablar

La decisión que ha tomado la pastelería PastéBCN, de Barcelona, después de que una clienta se quejase por una tarta que se había comido casi entera está provocando un animado debate en TikTok.

Ha sido la propia tienda la que ha contado la situación a través de su cuenta en esa red social: "Hace unos días nos pasó una cosa surrealista. Vino una señora rubia de unos 45 años y nos pidió una tarta de queso, la clásica, con sabor fuerte a queso manchego".

"La había visto por TikTok y nos la pidió entera para 12 personas. Nos explicó que era para el cumpleaños de su hijo, que le encantaban las tartas de queso. Pero, para mi sorpresa, vino hace unos días con la tarta y con la caja. Vino a hacer una reclamación", relata el trabajador.

"Me abre la caja y venía una sola porción de las 12 que había. Y nos dice que la tarta no estaba buena, que el gusto era demasiado fuerte. Claro, me sorprendí bastante porque sólo había una porción", subraya.

El pastelero cuenta que preguntó a la mujer si podía probarla: "La pruebo, la miro y digo: 'Está buena la tarta, es el sabor'. Total, que ella sigue poniendo en duda que estuviera buena y me reclama el dinero".

"¿Vosotros qué haríais? ¿Le daríais el dinero para que no ponga una mala reseña o seguiríais diciendo que la tarta está buena? Yo en este caso, para no tener ningún problema, le devolví el dinero", admite.

En los comentarios, son muchos los que cree que la pastelería pecó de bondad. "Le devuelvo el precio de la porción que ha traído", dice una persona. "No le devuelvo el dinero y en la mala reseña contesto con la foto de la caja con una sola porción", propone otra.

Otros avisan de que han podido crear un precedente: "Bro, al hacer esto más gente lo hará, si te viene sin 11 porciones estaba buena y se ha salido con la suya, a la siguiente nada".