Se la cuelan en un restaurante y se da cuenta después: ver la razón en el ticket no es tan sencillo

El usuario de TikTok @tu_blog_fiscal, que tiene más de 700.000 seguidores en esa red social, ha alertado de cómo se la "colaron" este fin de semana en un restaurante y no se dio cuenta hasta que ya era tarde.

"Me la colaron este fin de semana en un restaurante y no me di cuenta. Por eso, porque no siempre es fácil darse cuenta, esto no se puede hacer, es ilegal", dice mientras enseña el ticket en cuestión.

Luego explica en detalle el asunto: "Cuando miré la carta vi que había menú a 23 euros, como veis aquí. Hasta aquí, ningún problema. Pero probablemente en algún lugar de esa carta ponía que los precios no incluían el IVA".

"Y esto realmente no se puede hacer porque la ley de consumidores y usuarios dice que la información al consumidor tiene que ser clara y los precios tienen que tener ya el IVA incluido. Pues en este restaurante no se añadía y por eso luego en el ticket se veía el incremento del 10% de IVA", explica.

Eso, según subraya, "no es correcto" porque "los precios en la carta tienen que ir IVA incluido": "Incluso si tú quieres aplicar un suplemento de terraza, tampoco podrías poner que en la terraza se incrementan en un 10% los precios. Deberías poner en la propia carta una columna al lado con los precios de terraza para que se vean reflejados los precios finales de cada producto".

"Ante esta situación, pagarlo te va a tocar pagarlo sí o sí, pero lo que puedes hacer es recoger pruebas de que no se está llevando a cabo una práctica legal y podrías poner una denuncia ante consumo. En ningún caso debes dejar de pagar el total", insiste.