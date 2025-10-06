Se va a empadronar en Cuenca, le piden una justificación y el motivo que da no lo ves venir

Hay historias del día a día que son carne de redes sociales que se producen en cualquier ámbito de la vida o profesión, pero que se sabe que en plataformas como X o TikTok consiguen tener una gran acogida. Estas van, como en este caso de un abogado hasta anécdotas que ocurren en las aulas, situaciones surrealistas en los supermercados o momentos curiosos en bares y restaurantes.

En las últimas horas ha sido el tuitero conocido como Tortugo Ninja, que se hace llamar bajo el nombre de @srtortugoninja, el que ha difundido el motivo que ha dado una persona para cambiar su empadronamiento y mudarse a otra ciudad, concretamente a Cuenca (Castilla-La Mancha).

"¿Para qué quieres usted el certificado de empadronamiento? Para lo que me salga de los cojones", ha comentado el usuario, junto a una foto en la que se puede ver exactamente lo que ha puesto la persona en cuestión en el formulario.

Tal y como se ve en la imagen, en la casilla "efecto para el que se expide", este ciudadano ha dejado claro que "para lo que me salga de los cojones". Además, se puede ver que la imagen está tomada este pasado viernes 3 de octubre de 2025 en Cuenca.

En respuestas a usuarios, ha explicado que ahora "los ayuntamientos se suman a la moda" de tener que justificar hasta un certificado de empadronamiento. "Y empieza a ser cansino. Últimamente conseguir certificaciones del Registro Civil se está convirtiendo en una odisea entre autorizaciones e interrogatorios de para qué lo quiere", ha detallado el abogado.

"De aquí a nada empezarán a pedir autorización por escrito del resto de ocupantes de la vivienda para solicitar un empadronamiento colectivo", se ha resignado en otra respuesta a un segundo usuario.

Su publicación en las primeras dos horas ya se había hecho viral superando las 16.000 reproducciones y llegando hasta los 600 me gusta.