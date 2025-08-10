Se fija en los subtítulos automáticos del pregón de Mario Vaquerizo en Elche y no da crédito

El cantante Mario Vaquerizo se ha convertido en protagonista antes, durante y después de dar el pregón en Elche. Antes del evento, los concejales de Vox aseguraron que no asistirían por su disconformidad con la elección del artista español.

Pero la cosa no quedó ahí y durante sus cinco minutos de discurso, hubo varios momentos que no han gustado mucho entre algunos de los vecinos de la ciudad alicantina.

El componente de las Nancys Rubias aseguró que estaba feliz "porque Elche no es ajena a mí". "Tengo muchos amigos en Elche y hoy estoy aquí dando el pregón a una ciudad que me gusta mucho. Yo soy fan de la belleza y la historia. Soy fan de la modernidad y la tradición. Soy fan de la gente que es generosa y es abierta de mente", ha indicado.

Hubo un momento que ha desatado muchas reacciones en redes sociales. Vaquerizo se equivocó con el gentilicio y, en lugar de ilicitanos, les llamó a todos "iliciteños". Pero un usuario que estaba siguiendo en directo el pregón, se dio cuenta de que los subtítulos automáticos tampoco habían ido muy bien al final de la intervención.

Después de que el cantante diera las gracias y dijera "viva Elche", los subtítulos transcribieron otra cosa diferente que ha generado bastantes reacciones y más de 4.000 me gusta: "Muchísimas gracias ¡Viva el Che!".

Tras el pregón, Vaquerizo atendió a los medios de comunicación y, en declaraciones a Información, aseguró que "las fiestas son populares, es para todo el mundo, y yo de polémicas no sé, porque las guerras que tengan entre los demás no son mis guerras".

"Mi guerra es estar aquí y pasarlo bien como está el resto de ciudadanos de Elche. Yo soy como Marta Sánchez ahora en fiestas populares: no hablo de política", defendió el cantante.