Se indigna con este cartel a la entrada de un parking, otro usuario le responde y se monta un debate colosal

El usuario de TikTok @diegosoria_ve ha provocado un enorme revuelo en las redes sociales tras lamentarse por que no pudo meter su coche eléctrico en un parking que tenía prohibida la entrada a ese tipo de vehículos.

"Estoy alucinando, acabo de llegar a un parking que no me dejan aparcar mi coche eléctrico", dice mientras enseña el letrero que hay en la entrada de ese lugar: "Ante los posibles riesgos de incendio que supone un coche 100% eléctrico, está prohibido el acceso de dichos vehículos en el garaje".

"Yo creo que nos estamos volviendo un poco locos. Que se incendie un coche eléctrico es mucho menos probable que uno de combustión. Lo dicen muchos estudios. Apagar el incendio sí que es verdad que es más difícil por el tema de las baterías. Pero no tiene sentido que tienen un híbrido enchufable dentro que es mucho más peligroso y más probable que se incendie, ya que llevan las dos tecnologías de combustión y de eléctrico. No tiene ningún sentido", se queja.

Entre las miles y miles de respuestas que ha provocado la publicación está la del usuario @danifvck, que ha subido un vídeo que también está trayendo cola.

"Lo malo, dime ¿dónde está lo malo? A vosotros no os dejan aparcar, pues a nosotros no nos dejan entrar en muchas ciudades por las zonas de bajas emisiones. Sólo jodería que ahora conductores de coches eléctricos os empecéis a quejar porque os discriminan porque vuestro coche se incendia y no podéis aparcar en un parking", asegura.

"Que hay un montón de gente vendiendo sus coches porque no pueden circular ni por su ciudad. No sé qué es peor. Además, con lo que os ahorráis podéis pagar la zona azul en la calle porque no tenéis que pagar después en combustible. Sí, hombre, voy a meter yo el coche en un parking para que me aparque al lado un coche eléctrico y aun encima se incendie", insiste.

"La peña que tenemos los coches bajos y encima pagamos homologaciones para que no nos multen no nos vamos quejando de que después pongan badenes que parecen el Everest que nos revientan los coches", se queja.

En las reacciones a este último vídeo destaca la de un usuario que dice: "Cómo os escuece las ventajas de tener coche eléctrico, que sepáis que es ilegal no permitir el paso a coches eléctricos a los parking público y eso se tiene que acabar".

"Tu móvil lleva batería de litio. ¿Cuántas veces te ha salido ardiendo?", pregunta otro. Pero otros tienen un punto de vista bien distinto: "No tendrían que existir los eléctricos".