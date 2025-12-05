Una española se va a Finlandia a trabajar como elfo y avisa del inesperado requisito que le pidieron: "No es tan fácil y es indispensable" 

La región de Laponia, sobre todo en Finlandia, comienza ya a vivir su momento de mayor gloria turística del año. Los viajes relacionados con Papá Noel, que vive por allí, se multiplican y también los visitantes y los trabajos relacionados con todo ello. Según datos del Ayuntamiento de Rovaniemi, la ciudad principal de la zona, en la temporada 2023–2024, se registró un aumento de cerca del 20 % en el turismo durante la campaña navideña comparado con la temporada anterior.

La Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, una de las mayores universidades de ciencias aplicadas de Finlandia, señala además en un estudio que, en empresas turísticas de Laponia, el 62 % de la fuerza laboral es estacional: es decir, no trabajan todo el año, sino solo en temporada alta.

Allí van trabajadores de todo el mundo. También, por supuesto, de España. Una de ellas es Eva, que se ha ido este invierno a trabajar a Laponia finlandesa como elfo, uno de los múltiples puestos de trabajo que se necesitan allí en estas fechas.

En un vídeo de TikTok, donde es conocida como evabauuu, la española ha contando cómo consiguió ese trabajo: "Llevaba tiempo queriendo ir a Laponia de elfo porque yo sabía que este trabajo existía porque he trabajado muchos veranos en animación turística y este tema sale y me llamaba la atención".

El primer requisito: nivel muy alto de inglés

"En julio o así empecé a mirar posibilidades ya buscar por internet qué empresas ofrecían la posibilidad de irse a trabajar a Laponia en Finlandia como elfo. Encontré varias, yo postulé para cuatro o cinco distintas. Envié mi currículum y toda mi experiencia", explica.

Luego cuenta algunos requisitos. Uno de ellos, es un nivel muy alto de inglés: "Esto es fundamental porque vas a estar hablando inglés la mayor parte del tiempo, pero también valoran que hables otras lenguas, como en mi caso el español".

Segundo requisito: carné de conducir

"Luego también te piden el carné de coche porque tú en algún momento tendrás que conducir una moto de nieve que va atada a un trineo que lleva a los clientes dentro y los tienes que transportar", avisa.

"Y finamente, que mucha gente se piensa que no es indispensable, pero lo es: experiencia artística. Valoran positivamente que hayas trabajado con niños y que tengas formación como artista. Muchas de mis compañeras han trabajado en teatros, espectáculos, han estudiado artes escénicas, teatro musical, igual que yo, y lo valoran positivamente porque es clave que tú sepas improvisar", explica.

Tercer requisito: experiencia artística

Eva subraya que los elfos no tienen guion fijo, sino simplemente una guía y por eso muchas veces tienen que improvisar.

"Una vez enviados los currículums, hay empresas que me contactaron y otras que no. Las que me contactaron me ofrecieron una entrevista con dos rondas. La primera: 10 o 15 minutos, quieren verte natural y en algún caso te pueden decir: '¿Qué harías en esta situación?'. Te preguntan si has trabajado con niños, si tienes problemas con las temperaturas bajas y si tienes formación y estudios. Todo en inglés para que valoren que tu nivel de inglés es suficiente".

"Luego la segunda entrevista fue todo muy bien, firmé el contrato y ya está", segura antes de insistir: "Se presenta mucha gente. Mucha gente dice: ah es muy fácil. No es tan fácil".

La pregunta inmediata que ha surgido es cuánto se cobra y la usuaria no ha dado datos exactos, ya que ha explicado que se paga por hora y depende, por tanto, de las horas que se trabajen. Pero en una oferta reciente para Safari Elf en Lapland Staff Oy (en Rovaniemi) el salario por hora bruto está fijado entre 10,75 € y 12,25 €/hora.