Se masca la tragedia entre Ilia Topuria y unos influencers de EEUU tras este comentario sobre la mujer del luchador

En TikTok se ha hecho viral un vídeo del luchador hispano georgiano Ilia Topuria junto a unos influencers de Estados Unidos que habían acudido a entrenar y a hablar con él a su casa.

Es habitual que Topuria, de 27 años, se mezcle con el mundo de los creadores de contenido. Estas últimas semanas, con motivo de La Velada del Año de Ibai Llanos, muchos influencers como The Grefg han grabado con él y le han pedido consejo para afrontar el combate de boxeo.

El campeón de la MMA siempre se ha mostrado educado y atento con sus visitas pero en esta ocasión unos creadores de contenido de Estados Unidos han estado a punto de salir de la casa de Topuria por la puerta de atrás.

Los NelKboys, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, fueron a grabar con Topuria y en un momento de la charla le preguntaron por su lugar favorito de Estados Unidos y él respondió que Miami, porque allí conoció a su mujer.

En ese momento, los streamers empezaron a hacer bromas sobre eso. "Y decían que no podías conseguir esposa en Miami. Me das esperanza porque todos decían que no podías encontrar esposa en Miami", le espeta uno de ellos a la cara. "Habéis escuchado eso, ponedlo en Only in Dade [una web de cotilleos] puedes conocer a tu esposa en Miami", prosigue el mismo.

Según el autor del vídeo, con este comentario, este streamer quiso decir que en Miami "no hay mujeres que valgan la pena como para casarte con ellas".

Topuria se queda pensando, mientras le va cambiando la cara y pregunta: "¿Por qué dicen eso?". "Todos los dicen porque se pasan el día de fiesta", le dice el streamer ya asustado a Topuria.

"Sois vosotros los que os pasáis todo el día de fiesta y es el único lugar que conocéis, sólo os rodeáis de gente que está todo el día de fiesta y sólo podéis pensar en fiesta todo el rato. Por si no lo sabéis hay otras zonas en Miami donde la gente se dedica a trabajar", le dice Topuria, cabreado, a los creadores de contenido, que rápidamente cambian de tema.

Justo en ese momento, Topuria abandona la sala visiblemente molesto mientras el resto de personas que allí están ponen caras ante el momento de tensión que se acaba de vivir.