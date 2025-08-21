Se muda a un piso en Barcelona, unos vecinos le dejan esta nota en su puerta y su respuesta es un 10 en civismo

España suma una gran tradición en la existencia de y el interés por los conflictos vecinales. Series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina han hecho que la vida de las comunidades tenga una gran repercusión en lugares como las redes sociales, fundamentalmente en TikTok y X (Twitter).

Marianne, una tuitera argentina residente en Barcelona, ha sido la última protagonista de una historia vecinal que se ha hecho viral y que suma más de medio millón de reproducciones y 29.000 me gusta en las escasas primeras 24 horas que lleva colgada en la red.

"Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. ¿Adivinen cómo me recibe el vecino nuevo? Y gocen con mi respuesta 😇", ha escrito la usuaria de X en una publicación en la que ha añadido dos imágenes.

En la primera se puede ver la nota que le ha dejado el vecino junto a un plástico que se había caído. Dice lo siguiente el mensaje: "Este plástico es de vuestra mudanza. Haced el favor de tirar las cosas".

Sin embargo, la réplica de Marianne ha sido ejemplar. Ella le ha contestado con otro texto escrito diciendo que no tiene nada que ver con el plástico y hasta le ha dado su número de teléfono para conocerse y aclarar las cosas hablando.

"Hola, gusto en saludarle, gracias por la nota de bienvenida. El plástico no es nuestro, no nos mudamos aún", se puede leer en la nota, que han dejado con ese trozo de plástico en uno de los extintores del edificio.

Además, la argentina ha sido preguntada por la razón por la que le ha dado el número a este vecino. Su respuesta ha vuelto a ser de matrícula de honor en civismo: "Porque será mi nuevo vecino y para mí las cosas se resuelven conversando. Al final parece que fue un malentendido, yo tuve la oportunidad de explicar que no fui yo y él de pedir disculpas".