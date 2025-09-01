Se queja de que el bar está cerrado, el dueño da la razón y muchos lamentan que no haya borrado aún la reseña

Suele repetir el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que está de moda "ser mala persona". Es habitual ver en redes sociales comentarios hirientes y malintencionados racistas, machistas y de tintes fascistas contra personas vulnerables o en situación de desamparo.

En las últimas horas, una reseña que una persona ha dejado en un bar ha indignado a muchos, sobre todo porque después de que el dueño diese una explicación esa persona no ha optado por borrar la mala nota.

"Muy mal. A las 13:15 aún no habían abierto y no se les esperaba", se puede leer en la reseña con una nota de 1 sobre 5 en Google.

"Buenas, disculpe las molestias pero cerramos por defunción de la madre del propietario y fundadora del establecimiento. Le adjunto la noticia por si no se enteró, aparte lo notificamos por nuestras redes sociales. Le pediría que eliminase la reseña y nos la ponga cuando tenga la oportunidad de comer en nuestro establecimiento. Gracias", le han respondido desde el local.

Han añadido al texto un enlace al medio eldiarioarea donde se hacen eco del deceso de doña Flore Isorni "una de las fundadoras del Bar Don Benito de San Roque [en el Campo de Gibraltar], el conocido restaurante situado en pleno centro del municipio".

Además, explican que "Flore Isorni fundó el bar junto a su hermano en 1974, un establecimiento que se ha hecho un hueco entre los sanroqueños y que ha ido ganando popularidad con el paso de los años".

A pesar de las aclaraciones, de momento, y tal y como ha reseñado Soy Camarero en su perfil de X, esta persona no ha borrado la reseña sobre el cierre del bar aún sabiendo que estaba cerrado por el fallecimiento de la dueña.

"Porque hay gente que pone reseñas sin importarle la causa por la que el establecimiento está cerrado, igual ni se ha mirado la respuesta, penoso", dice uno de los comentarios.